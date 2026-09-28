Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 septembre (The Witcher 3 Remastered, Minecraft Dungeons II…)
Place aux sorties jeux vidéo de la semaine, qui continuent d’affluer à un bon rythme. Alors que le mois de septembre nous a déjà réservé son lot de sorties, le mois d’octobre pointe le bout de son nez et nous montre qu’il ne sera pas forcmément plus calme.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, Geralt fera son grand retour avec un remaster de The Witcher 3, tandis que l’on ira visiter les cieux dans Ace Combat 8. Minecraft Dungeons II nous montrera peut-être qu’il a appris des erreurs du premier épisode, tandis que la Switch 2 accueille plusieurs portages, dont celui de L’Ombre du Mordor et celui de L’Ombre de la Guerre, qui reviennent « grâce » à Aspyr.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
29 septembre
- The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Minecraft Dungeons II (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Nivalis Nights (PC)
- Toem 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- The Merlies (PC)
- Transport Fever 3 (PC, PS5, Xbox Series)
- Way of the Hunter 2 (PC, PS5, Xbox Series)
30 septembre
- Songs of Glimmerwick (PC)
- L’Ombre du Mordor / L’Ombre de la Guerre (Switch 2)
1er octobre
- Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Ghost of Yōtei Complete Edition (PS5)
- Octopath Traveler / Octopath Traveler II (Switch 2)
- End of Abyss (PC, PS5, Xbox Series)
- Don’t Fret (PC, PS5, Xbox Series)
2 octobre
- Ace Combat 8: Wings of Theve (PC, PS5, Xbox Series)
- Agefield High: Rock the School (Xbox Series)