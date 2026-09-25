Prince of Persia: The Lost Crown est jouable sans frais supplémentaires pendant une semaine pour les abonnés Switch Online

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Les abonnés au service Nintendo Switch Online ont l’habitude d’être gâtés avec des jeux d’anciennes consoles Nintendo qui déboulent de temps en temps, mais cette fois-ci, c’est un jeu bien plus récent qui arrive dans l’abonnement pour une durée limitée. Ubisoft a décidé de faire un beau geste en vous laissant jouer à Prince of Persia: The Lost Crown sans frais supplémentaires si vous possédez l’abonnement, et ce pendant une semaine.

prince of Persia: the lost crown
Prince of Persia: The Lost Crown // Source : Ubisoft

Les abonnés ont droit à un beau cadeau, mais il est limité

Une semaine, c’est peut-être assez pour terminer Prince of Persia: The Lost Crown sur Switch ou Switch 2. Si vous possédez un abonnement actif au Nintendo Switch Online (le simple, pas besoin du Pack supplémentaire), vous pouvez désormais télécharger le jeu d’Ubisoft et y jouer sans frais en plus jusqu’au 1ᵉʳ octobre à 9 heures du matin (heure de Paris). Après cette date, vous ne pourrez plus jouer au titre.

Il ne s’agit pas d’une simple démo : le jeu est ici disponible dans son intégralité. Vous pourrez donc le terminer d’une seule traite si vous avez assez de courage et de temps pour vous frotter aux nombreux défis de ce metroidvania, qui est sans doute l’un des meilleurs représentants modernes du genre. De quoi faire regretter une nouvelle fois la décision d’Ubisoft qui a décidé de dissoudre cette équipe, laissant peu d’espoirs à propos d’une éventuelle suite.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce Prince of Persia: The Lost Crown, n’hésitez pas à lire notre test complet.

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Jaquette de Prince of Persia The Lost Crown
Prince of Persia The Lost Crown
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Date de sortie : 18/01/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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