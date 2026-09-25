Prince of Persia: The Lost Crown est jouable sans frais supplémentaires pendant une semaine pour les abonnés Switch Online

Les abonnés ont droit à un beau cadeau, mais il est limité

Une semaine, c’est peut-être assez pour terminer Prince of Persia: The Lost Crown sur Switch ou Switch 2. Si vous possédez un abonnement actif au Nintendo Switch Online (le simple, pas besoin du Pack supplémentaire), vous pouvez désormais télécharger le jeu d’Ubisoft et y jouer sans frais en plus jusqu’au 1ᵉʳ octobre à 9 heures du matin (heure de Paris). Après cette date, vous ne pourrez plus jouer au titre.

Il ne s’agit pas d’une simple démo : le jeu est ici disponible dans son intégralité. Vous pourrez donc le terminer d’une seule traite si vous avez assez de courage et de temps pour vous frotter aux nombreux défis de ce metroidvania, qui est sans doute l’un des meilleurs représentants modernes du genre. De quoi faire regretter une nouvelle fois la décision d’Ubisoft qui a décidé de dissoudre cette équipe, laissant peu d’espoirs à propos d’une éventuelle suite.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce Prince of Persia: The Lost Crown, n’hésitez pas à lire notre test complet.