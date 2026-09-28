The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu

Le grand John Goodman rejoint aussi la partie

Insultée par des gros cerveaux qui ne font pas la distinction entre une actrice et le rôle qu’elle interprète, Laura Bailey a vécu une expérience compliquée autour de la sortie de The Last of Us: Part II. La comédienne avait prêté sa voix à Abby, personnage qui aura fait couler beaucoup d’encre (souvent pour de mauvaises raisons), et avait été victime de nombreuses insultes. Pourtant, sa performance a été saluée aux Game Awards 2020, où elle a décroché une statuette.

Pas découragée, elle renouera avec la licence puisqu’elle a été choisie pour incarner Elizabeth à l’écran, qui est la cheffe de la secte des Séraphites. Sa compère du groupe Critical Role, Ashley Johnson, a elle aussi joué dans la série après avoir incarné Ellie dans les jeux.

Elle est rejointe par Ian Alexander, qui avait incarné Lev dans le même jeu. Ici, iel jouera le rôle de Paco, un personnage accompagné par Joey, qui sera joué par John Goodman. Un ajout de poids pour la série, qui a joué dans des tas de films et de séries, dont The Big Lebowski.

Cette saison 3 devrait être diffusée dans le courant de l’année 2027 sur HBO.