The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu

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La troisième saison de The Last of Us sur HBO sera aussi très probablement la dernière, puisque la saison 2 du show a eu plus de mal que la première et que Neil Druckmann s’est détaché du projet. Pour raconter la fin des aventures d’Ellie, il faut malgré tout recruter de nouveaux talents, et parmi les derniers en date, on retrouve deux personnes qui connaissent bien la licence.

The Last of Us Part II // Source : Naughty Dog

Le grand John Goodman rejoint aussi la partie

Insultée par des gros cerveaux qui ne font pas la distinction entre une actrice et le rôle qu’elle interprète, Laura Bailey a vécu une expérience compliquée autour de la sortie de The Last of Us: Part II. La comédienne avait prêté sa voix à Abby, personnage qui aura fait couler beaucoup d’encre (souvent pour de mauvaises raisons), et avait été victime de nombreuses insultes. Pourtant, sa performance a été saluée aux Game Awards 2020, où elle a décroché une statuette.

Pas découragée, elle renouera avec la licence puisqu’elle a été choisie pour incarner Elizabeth à l’écran, qui est la cheffe de la secte des Séraphites. Sa compère du groupe Critical Role, Ashley Johnson, a elle aussi joué dans la série après avoir incarné Ellie dans les jeux.

Elle est rejointe par Ian Alexander, qui avait incarné Lev dans le même jeu. Ici, iel jouera le rôle de Paco, un personnage accompagné par Joey, qui sera joué par John Goodman. Un ajout de poids pour la série, qui a joué dans des tas de films et de séries, dont The Big Lebowski.

Cette saison 3 devrait être diffusée dans le courant de l’année 2027 sur HBO.

John goodman ian alexander and laura bailey 1 1

John Goodman, Ian Alexander, Laura Bailey // Source : Getty/Bianca Catbagan/Getty/Deadline

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Jaquette de The Last of Us Part II Remastered
The Last of Us Part II Remastered
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Date de sortie : 19/01/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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