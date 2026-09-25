L’anime Sekiro: No Defeat sera diffusé sur Crunchyroll en janvier et comportera 8 épisodes

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À défaut d’un second jeu, Sekiro a droit à une adaptation en anime pour le moins surprenante. Sekiro: No Defeat retracera l’histoire du Loup à sa façon, et si le jeu n’a pas spécialement brillé par sa narration, cet anime entend bien donner une autre dimension à cet univers. Après de multiples présentations, on sait enfin quand la série sera diffusée chez nous.

Sekiro: No Defeat // Source : Kadokawa

Un OVNI dans le monde des adaptations ?

C’est la plateforme Crunchyroll qui est ici aux commandes et qui peut désormais annoncer la date de diffusion de la série. Sekiro: No Defeat sera disponible sur cette plateforme dès le mois de janvier 2027, sans plus de précisions pour le moment. On sait également qu’il s’agira là d’un anime de 8 épisodes.

Si vous aviez manqué l’information auprès de cette adaptation, on vous représente la bande-annonce diffusée il y a quelques mois, qui montre à quel point l’animation choisie est unique, ainsi que le synopsis officiel de cette série :

« Le Japon est divisé en de nombreuses nations indépendantes en proie à une guerre sans fin. Au cœur de ce chaos se trouve Ashina, une terre aux sols sacrés et aux mystères ancestraux. Vingt ans après qu’Isshin Ashina a reconquis la région lors d’un coup d’État brutal, une nouvelle menace surgit : le Ministère de l’Intérieur. Désespéré à l’idée de protéger sa patrie, Genichiro, le petit-fils d’Isshin, se tourne vers des pouvoirs interdits. Le seul espoir repose sur un jeune garçon enlevé — l’Héritier divin — et son protecteur silencieux : un shinobi loyal connu uniquement sous le nom de Sekiro. Voici l’histoire d’un seigneur et de son vassal, ainsi que de leur quête pour rétablir l’équilibre d’une nation au bord du gouffre. »

À priori, la diffusion devrait se faire via un épisode par semaine sur Crunchyroll, avec des sous-titres français. Une nouvelle affiche a été partagée pour l’occasion.

Sekiro no defeat scaled 1

Sekiro: No Defeat // Source : Kadokawa

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Date de sortie : 22/03/2019

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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