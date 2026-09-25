L’anime Sekiro: No Defeat sera diffusé sur Crunchyroll en janvier et comportera 8 épisodes

Un OVNI dans le monde des adaptations ?

C’est la plateforme Crunchyroll qui est ici aux commandes et qui peut désormais annoncer la date de diffusion de la série. Sekiro: No Defeat sera disponible sur cette plateforme dès le mois de janvier 2027, sans plus de précisions pour le moment. On sait également qu’il s’agira là d’un anime de 8 épisodes.

Si vous aviez manqué l’information auprès de cette adaptation, on vous représente la bande-annonce diffusée il y a quelques mois, qui montre à quel point l’animation choisie est unique, ainsi que le synopsis officiel de cette série :

« Le Japon est divisé en de nombreuses nations indépendantes en proie à une guerre sans fin. Au cœur de ce chaos se trouve Ashina, une terre aux sols sacrés et aux mystères ancestraux. Vingt ans après qu’Isshin Ashina a reconquis la région lors d’un coup d’État brutal, une nouvelle menace surgit : le Ministère de l’Intérieur. Désespéré à l’idée de protéger sa patrie, Genichiro, le petit-fils d’Isshin, se tourne vers des pouvoirs interdits. Le seul espoir repose sur un jeune garçon enlevé — l’Héritier divin — et son protecteur silencieux : un shinobi loyal connu uniquement sous le nom de Sekiro. Voici l’histoire d’un seigneur et de son vassal, ainsi que de leur quête pour rétablir l’équilibre d’une nation au bord du gouffre. »

À priori, la diffusion devrait se faire via un épisode par semaine sur Crunchyroll, avec des sous-titres français. Une nouvelle affiche a été partagée pour l’occasion.