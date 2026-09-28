Sony dévoile un brevet qui transforme votre manette en lecteur de carte bleue pour payer plus facilement

La DualSense édition TPE

Aujourd’hui, pour payer quelque chose sur le PlayStation Store, vous devez rentrer vos données bancaires personnelles. Demain, il sera peut-être possible de simplement faire entrer en contact votre carte bleue et votre manette PlayStation pour que la transaction s’opère. C’est ce que cherche à faire Sony via un nouveau brevet repéré par Dexerto, qui a été enregistré en mars 2025 mais qui n’a été rendu public qu’en ce mois de septembre.

Avec ce système, vous pourriez donc payer avec votre carte sans contact comme vos achats du quotidien, mais cela ne se limiterait pas qu’à cela. Le brevet concerne aussi les cartes cadeaux, que vous pourriez utiliser de cette façon. Il suffirait de déposer votre carte cadeau sur votre manette afin que les crédits soient ensuite transférés vers votre compte PlayStation.

Comme tous les brevets déposés par Sony, Microsoft ou Nintendo, rien ne dit que celui-ci sera utilisé un jour ou l’autre. Les constructeurs explorent des idées qu’ils veulent être les premiers à dénicher, histoire de ne pas se faire coiffer au poteau par la concurrence, mais pour ce qui est de les mettre en place, c’est une autre histoire.