Marvel’s Wolverine : Une nouvelle mise à jour permet de désactiver certaines aides visuelles très controversées

L’alcool n’a plus d’odeur

Dans le dernier patch de Marvel’s Wolverine, le studio avait déjà fait un pas dans ce sens en réduisant l’intensité d’affichage de ces traces. Comme cela ne suffisait pas, Insomniac Games a sorti le patch 1.001.006 qui s’attaque au problème plus directement, en vous laissant le choix d’activer ou non cette aide, du moins dans certains cas précis.

Dans les menus, vous pouvez désormais désactiver les traces qui vous mènent aux objets à collecter, comme les bouteilles de whisky. Mais il y a un hic : ces traces ne disparaitront pas toutes, puisque le studio tient à sa vision et ne propose pas de les désactiver lorsque cela est important dans l’histoire. Autrement dit, pour ce qui est annexe, vous pouvez vous en débarrasser, mais pour le reste, elles ne bougent pas, même si elles sont moins criardes qu’auparavant.

Ce patch corrige aussi diverses choses comme le mode Photo, où un souci avec l’affichage des griffes empêchait de prendre les plus beaux clichés. Le patch note complet est à lire sur le site officiel d’Insomniac Games.

Marvel’s Wolverine est disponible en exclusivité sur PS5. N’hésitez pas à aller consulter notre test ou notre guide complet pour en savoir davantage sur le jeu.