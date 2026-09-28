Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient
C’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire pour ne rater aucune information importante du moment. Cette semaine, on revient sur toute l’actualité brûlante en faisant également le tour des dates de sorties annoncées.
Au programme de votre débrief, on revient d’abord sur la continuité du « Reset » chez Xbox, avec 268 licenciements en plus au compteur et des tas de studios bouleversés, transférés, fusionnés, quand ils ne sont pas simplement fermés. On parle également du presque retour de Destiny 2 avec un Bungie qui fait son mea culpa, tandis que SEGA évoque un temps où Sonic a failli disparaitre. Et on évoque aussi le cas du collector très particulier de GTA 6.
Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA