The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?

À quelle heure le remaster de The Witcher 3 sera-t-il disponible ?

Pour The Witcher 3 Remastered, CD Projekt Red nous demandera d’attendre encore un tout petit peu plus longtemps. Le studio polonais a partagé une carte du monde avec différents fuseaux horaires révélant quand la mise à jour serait disponible pour le RPG culte. On y constate alors que pour la France, il faudra patienter jusqu’à 12 h, le 29 septembre, pour jouer à The Witcher 3 Remastered.

Quel est le poids de la mise à jour pour The Witcher 3 ?

Dans le même temps, CD Projekt Red a bien voulu indiquer le poids de cette mise à jour pour le remaster de The Witcher 3, histoire de faire un peu de place sur votre disque dur le moment venu. Sur PC, PS5 et Xbox Series, il faudra donc compter environ 45 Go, voire peut-être un peu plus sur Steam en fonction des packs de langue que vous allez télécharger. Sur Nintendo Switch 2, la mise à jour sera un peu plus conséquente et pèsera 50 Go.

Pour rappel, le remaster sera gratuit pour quiconque possède déjà The Witcher 3. De plus, les deux premières extensions et tous les DLC seront compris dans le lot, même si vous ne les aviez pas précédemment.