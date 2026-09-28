The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?

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Geralt fera son grand retour dès demain avec un remaster pour The Witcher 3, qui préparera le terrain avant l’arrivée d’un tout nouveau DLC en 2027. Si vous souhaitez être sur les starting-blocks pour accueillir le sorceleur, voici à quelle heure vous pourrez jouer à The Witcher 3 Remastered.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered // Source : CD Projekt Red

À quelle heure le remaster de The Witcher 3 sera-t-il disponible ?

Pour The Witcher 3 Remastered, CD Projekt Red nous demandera d’attendre encore un tout petit peu plus longtemps. Le studio polonais a partagé une carte du monde avec différents fuseaux horaires révélant quand la mise à jour serait disponible pour le RPG culte. On y constate alors que pour la France, il faudra patienter jusqu’à 12 h, le 29 septembre, pour jouer à The Witcher 3 Remastered.

The witcher 3 remastered 1

Les différents fuseaux horaires pour la sortie de The Witcher 3 Remastered // Source : CD Projekt Red

Quel est le poids de la mise à jour pour The Witcher 3 ?

Dans le même temps, CD Projekt Red a bien voulu indiquer le poids de cette mise à jour pour le remaster de The Witcher 3, histoire de faire un peu de place sur votre disque dur le moment venu. Sur PC, PS5 et Xbox Series, il faudra donc compter environ 45 Go, voire peut-être un peu plus sur Steam en fonction des packs de langue que vous allez télécharger. Sur Nintendo Switch 2, la mise à jour sera un peu plus conséquente et pèsera 50 Go.

Pour rappel, le remaster sera gratuit pour quiconque possède déjà The Witcher 3. De plus, les deux premières extensions et tous les DLC seront compris dans le lot, même si vous ne les aviez pas précédemment.

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Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
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Date de sortie : 19/05/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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