Voici la liste complète de toutes les nouveautés de The Witcher 3: Remastered

Le patch note complet du remaster

Au programme de ce remaster de The Witcher 3, beaucoup d’améliorations visuelles bien entendu, mais pas que. Le studio en a profité pour faire une refonte du système de compétences, tout en retravaillant l’IA des ennemis et en réarrangeant certaines choses pour rendre le jeu plus agréable à jouer. C’est donc une très longue liste de nouveautés qui nous attend.

Voici tous les ajouts de The Witcher 3 Remastered :

Graphismes Nouveau modèle de shader amélioré. Mise à jour de nombreux modèles et textures à partir des ressources du mod The Witcher 3 HD Reworked Project. Amélioration de l’éclairage et des ombres pour l’herbe et la végétation. Nouveaux effets visuels pour les signes, y compris leurs versions améliorées. Nouveaux effets visuels pour les compétences. Intégration du rendu natif sous DirectX 12, avec prise en charge du multithreading, pour de meilleures performances et des graphismes améliorés. Mise à jour du tone mapping pour améliorer les couleurs, l’éclairage, les contrastes et les détails. Ajout du GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion) dans les options d’occlusion ambiante. Mise à jour des réglages du HDR avec ajout de nouvelles options et autres améliorations. Ajout du Ray-Traced HairWorks pour un rendu amélioré des cheveux. Amélioration du flou cinétique pour un rendu de qualité supérieure et plus cinématographique. Amélioration du Subsurface Scattering pour un rendu de peau plus naturel. Amélioration du rendu des terrains et des matériaux pour un éclairage, des ombres, des reflets et des effets de lumière plus naturels. Mise en place d’un nouvel éclairage basé sur l’image (IBL) pour améliorer l’éclairage ambiant et les reflets dans différents environnements. Refonte du Bloom pour améliorer les effets d’éclairage dans différents environnements.

Gameplay Amélioration du système de compétences. Elles sont maintenant organisées en arbre de compétences et comportent chacune trois rangs. L’acquisition de certaines compétences nécessite désormais d’avoir débloqué d’autres compétences préalables, et non plus d’avoir investi un nombre de points spécifique. ATTENTION : en raison de ces modifications, vos points de compétences ont été réinitialisés. Rééquilibrage de l’arbre des compétences avec ajustement de leurs bonus, effets et synergies. Certaines compétences ont été renommées afin de mieux refléter leurs effets. Vous pouvez maintenant reforger votre équipement pour modifier son apparence sans altérer ses statistiques. Seuls les maîtres artisans (Yoana et Hattori) proposent ce service. Débloquez de nouvelles apparences en ajoutant des pièces d’équipement et des schémas artisanaux à votre inventaire. Les teintures de Blood and Wine appliquées sont conservées sur les éléments reforgés. Amélioration du comportement en combat de tous les monstres (hors boss), notamment au niveau de leurs schémas d’attaque, déplacements, réactions, contre-attaques, fuites et applications d’effets. Il n’est plus nécessaire de maintenir la touche pour trotter et galoper. Une simple pression suffit. Ajout d’un curseur « Sensibilité des commandes du cheval » dans Paramètres → Commandes. Amélioration du contrôle, des déplacements et des animations de Geralt et Ablette : Amélioration de l’animation de saut de Geralt pour un rendu plus fluide et naturel. Remarque : cela n’affecte ni la hauteur ni la distance des sauts. Nouvelles animations de coups de grâce pour Geralt. Nouvelles animations d’inactivité pour Geralt. Amélioration des animations et de la vitesse d’escalade des rebords, de montée aux échelles et de franchissement d’obstacles de Geralt, pour des déplacements plus réactifs et fluides. Amélioration des animations de rapprochement en combat pour un gameplay plus fluide. Amélioration des changements de cibles verrouillées lorsque vous déplacez la caméra en combat. Amélioration des animations de Geralt lorsqu’il monte sur Ablette ou en descend, ainsi que de celles du trot et du galop.

Interface/Ergonomie La méditation s’accompagne désormais d’une scène accélérée plutôt que d’un simple écran d’interface, pour une meilleure immersion. Réorganisation de l’écran des compétences en un arbre de compétences plus intuitif. Mise à jour de l’écran de la carte permettant de changer plus facilement de quête suivie. Les quêtes non suivies possèdent désormais un marqueur spécifique, que vous pouvez sélectionner pour les suivre. Vous pouvez maintenant masquer les herbes, les bateaux et les cadavres sur la mini-carte pour plus de clarté. Activez cette fonctionnalité dans Paramètres → Vidéo → Interface. Amélioration des notifications de quête par regroupement de toutes les mises à jour des objectifs en une seule fenêtre de l’interface. Les butins proches peuvent désormais être regroupés dans une seule fenêtre, ce qui vous évite d’avoir à en parcourir plusieurs. Activez cette fonctionnalité dans Paramètres → Jeu. Ajout d’un historique affichant le butin récemment récupéré sur la gauche de l’écran. Vous pouvez le désactiver dans Paramètres → Jeu. Ajout d’infobulles à la fenêtre de butin, vous permettant de consulter les détails d’un objet avant de le récupérer. La section « Configuration de l’ATH » a été renommée « Interface » dans le menu des paramètres. Mise à jour des menus de connexion au compte CD PROJEKT RED Account, de consentement à la télémétrie et « Mes récompenses ».

Mode photo Mise à jour de l’interface du mode Photo et ajout de nombreuses fonctionnalités et options : Vous pouvez désormais choisir parmi plusieurs personnages à placer dans votre scène. Ajout de différentes poses et expressions pour Geralt et les autres personnages pouvant être placés. Ajout d’un menu déroulant « Regard » permettant d’orienter le regard de Geralt et des autres personnages placés. Possibilité de placer des sources lumineuses et d’ajuster leur intensité, leur couleur, leur orientation et plus encore. Ajout d’une demande de confirmation avant de quitter le mode Photo pour éviter les sorties accidentelles. Possibilité de verrouiller la position de la caméra pour réussir le cliché parfait. Possibilité d’appliquer différents préréglages d’environnement à vos scènes. Possibilité d’enregistrer des préréglages de caméra (position et orientation) afin de pouvoir les réutiliser directement plus tard. Possibilité de modifier le format d’image de vos captures d’écran. Possibilité de passer en vue à la première personne, pour voir le monde à travers les yeux de Geralt. Vous pouvez désormais activer ou désactiver les collisions de la caméra avec les objets et les murs. Créez la scène parfaite en modifiant la météo et le moment de la journée. Ajustez l’intensité des effets météorologiques, comme la pluie ou les tempêtes. Ajout d’une option permettant d’afficher la grille de la règle des tiers pour différents formats d’image, avec possibilité d’ajouter des bandes noires cinématographiques. Les coordonnées de la caméra sont désormais visibles dans l’interface. Ajout d’une option permettant de masquer les PNJ environnants. Ajout d’accessoires pouvant être placés librement pour créer des scènes parfaites. Mais ne demandez pas d’où ils viennent… Sur PC, le curseur est désormais visible en mode Photo lorsque vous utilisez une souris.

Accessibilité Ajout d’une nouvelle section Accessibilité dans le menu des paramètres. Les options d’accessibilité existantes y ont été regroupées. Ajout de la localisation en ukrainien. Ajout du mode prédéfini « Ballade du barde ». Vous pouvez l’activer lorsque vous commencez une nouvelle partie en mode « Entrée dans l’histoire » ou en cours de partie depuis la section Accessibilité. Il est conçu pour réduire la charge mentale des joueurs souffrant de fatigue mentale ou de troubles de la concentration. Il simplifie certaines mécaniques de jeu et désactive certaines fonctionnalités afin de proposer une aventure plus fluide et immersive. Vous trouverez plus d’informations sur ce mode ici. Vous pouvez activer le mode prédéfini dans l’onglet Accessibilité et le personnaliser en activant ou désactivant les options suivantes : Boost de regain de vitalité – Possibilité d’ajuster son seuil d’activation (« S’active en dessous de (%) de vitalité ») ainsi que le taux de regain de vitalité (« Intensité de la régénération »). Souffle infini – Geralt ne peut plus se noyer. Durabilité illimitée des objets – Votre équipement est indestructible. Plus besoin de le faire réparer par des artisans. Résistance illimitée du bateau – Les bateaux sont indestructibles. Nous n’avez plus rien à craindre des récifs et des sirènes. Ignorer le poids des objets – Arpentez la Voie en emportant tout ce que vous voulez avec vous. Bateaux plus rapides – Naviguez plus vite. La mer autour de l’archipel de Skellige paraît désormais un peu moins vaste. Sens de sorceleur – Vous pouvez maintenant activer/désactiver vos sens de sorceleur d’une simple pression. Plus besoin de maintenir la touche associée.

Confort de jeu Simplification des didacticiels afin de les rendre plus concis et axés sur l’apprentissage des mécaniques de jeu essentielles. Vesemir approuverait certainement. Ajout d’une fonctionnalité permettant de quitter rapidement le combat. Maintenez la touche d’esquive (Alt/〇/B) pour vous désengager de votre cible, puis appuyez sur la touche de sprint (Maj G/X/A) pour vous enfuir. Vous pouvez désormais récupérer du butin sans descendre de Ablette.

Mods Prise en charge des mods multiplateformes, via un outil intégré conçu en partenariat avec mod.io et vous permettant de trouver et d’installer facilement des mods créés par la communauté pour personnaliser votre jeu. Vous le trouverez dans la section Mods du menu principal. Connectez-vous avec votre compte CD PROJEKT RED Account, associez-le à mod.io et parcourez le catalogue. Plus d’informations sur le gestionnaire de mods sont disponibles ici. Amélioration du moteur, de l’interface et autres du REDkit, pour permettre aux modeurs de créer, gérer et personnaliser plus facilement leurs contenus.

Corrections Correction d’une erreur qui empêchait de modifier la sensibilité du joystick droit quand le joueur accédait directement à cette option depuis le menu principal. Il est désormais possible de régler la sensibilité des joysticks sur la valeur 0,69. Correction d’une erreur qui empêchait parfois l’affichage des paramètres HDR sur console. « Dans l’ombre du Feu Éternel » : les schémas d’équipement de l’École du Loup oublié apparaissent désormais correctement dans l’interface quand vous les recevez en récompense. « Le vin est sacré » : correction d’une erreur qui pouvait bloquer la quête si le joueur quittait Toussaint avec le voyage rapide pendant l’objectif « Fouillez la cave à vin avec Anna Henrietta ». Ce correctif n’est pas rétroactif. Les joueurs ayant rencontré ce problème devront donc charger une sauvegarde antérieure à son apparition.

Modifications spécifiques PC Prise en charge du path-tracing. Prise en charge du DLSS 4.5 de NVIDIA et du Ray Reconstruction. Prise en charge du FSR 4 d’AMD, avec génération d’images et Anti-Lag 2. Le FSR 4 est compatible avec les cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 Series et les modèles ultérieurs. Pour les autres GPU, le jeu utilise automatiquement le FSR 2. Prise en charge du XeSS 2.0 d’Intel, avec ses technologies de génération d’images et de réduction de latence. Prise en charge du retour haptique des manettes DualSense.

Modifications spécifiques aux consoles Prise en charge de la PlayStation 5 Pro. Prise en charge de Xbox Play Anywhere. Implémentation du rendu multithread sur PlayStation 5 pour de meilleures performances.

Modifications spécifiques à la Nintendo Switch Prise en charge de la Nintendo Switch 2, avec les fonctionnalités spécifiques suivantes : 4 styles de jeu : portable, manette Pro, double Joy-Con 2 (avec commandes par mouvements) et souris. Commandes par mouvements via deux modes (Toujours activé ou Cheval uniquement) pour les actions telles que : utiliser les consommables primaire et secondaire, appeler votre cheval, utiliser les signes, utiliser votre arbalète, lancer des bombes et faire galoper votre cheval ou l’arrêter. Commandes souris via deux modes (Toujours activé ou Dynamique), avec trois configurations différentes : Confort, Dynamique et Par défaut.

+Visée gyroscopique disponible avec les styles de jeu portable, manette Pro et double Joy-Con 2, via deux modes : Toujours activé ou Armes à distance. Commandes tactiles dans les menus, les dialogues, la carte du monde, le Gwynt et le mode Photo. Vibrations HD des Joy-Con 2, pour des retours plus variés et immersifs. Prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et du HDR (High Dynamic Range). Didacticiel dédié aux commandes par mouvements, pouvant être rejoué à tout moment depuis le menu principal et le menu pause.



The Witcher 3 Remastered sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.