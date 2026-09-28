Voici la liste complète de toutes les nouveautés de The Witcher 3: Remastered

1

Geralt sort de sa retraite bien méritée grâce à un remaster gratuit pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu de base. Cette nouvelle version de The Witcher 3 arrivera demain, le 29 septembre, et juste avant le coup d’envoi, CD Projekt a partagé une liste de toutes les nouveautés attendues dans le remaster.

The Witcher 3: Remastered // Source : CD Projekt

Le patch note complet du remaster

Au programme de ce remaster de The Witcher 3, beaucoup d’améliorations visuelles bien entendu, mais pas que. Le studio en a profité pour faire une refonte du système de compétences, tout en retravaillant l’IA des ennemis et en réarrangeant certaines choses pour rendre le jeu plus agréable à jouer. C’est donc une très longue liste de nouveautés qui nous attend.

Voici tous les ajouts de The Witcher 3 Remastered :

  • Graphismes
    • Nouveau modèle de shader amélioré.
    • Mise à jour de nombreux modèles et textures à partir des ressources du mod The Witcher 3 HD Reworked Project.
    • Amélioration de l’éclairage et des ombres pour l’herbe et la végétation.
    • Nouveaux effets visuels pour les signes, y compris leurs versions améliorées.
    • Nouveaux effets visuels pour les compétences.
    • Intégration du rendu natif sous DirectX 12, avec prise en charge du multithreading, pour de meilleures performances et des graphismes améliorés.
    • Mise à jour du tone mapping pour améliorer les couleurs, l’éclairage, les contrastes et les détails.
    • Ajout du GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion) dans les options d’occlusion ambiante.
    • Mise à jour des réglages du HDR avec ajout de nouvelles options et autres améliorations.
    • Ajout du Ray-Traced HairWorks pour un rendu amélioré des cheveux.
    • Amélioration du flou cinétique pour un rendu de qualité supérieure et plus cinématographique.
    • Amélioration du Subsurface Scattering pour un rendu de peau plus naturel.
    • Amélioration du rendu des terrains et des matériaux pour un éclairage, des ombres, des reflets et des effets de lumière plus naturels.
    • Mise en place d’un nouvel éclairage basé sur l’image (IBL) pour améliorer l’éclairage ambiant et les reflets dans différents environnements.
    • Refonte du Bloom pour améliorer les effets d’éclairage dans différents environnements.
  • Gameplay
    • Amélioration du système de compétences. Elles sont maintenant organisées en arbre de compétences et comportent chacune trois rangs. L’acquisition de certaines compétences nécessite désormais d’avoir débloqué d’autres compétences préalables, et non plus d’avoir investi un nombre de points spécifique.
    • ATTENTION : en raison de ces modifications, vos points de compétences ont été réinitialisés.
    • Rééquilibrage de l’arbre des compétences avec ajustement de leurs bonus, effets et synergies.
    • Certaines compétences ont été renommées afin de mieux refléter leurs effets.
    • Vous pouvez maintenant reforger votre équipement pour modifier son apparence sans altérer ses statistiques. Seuls les maîtres artisans (Yoana et Hattori) proposent ce service. Débloquez de nouvelles apparences en ajoutant des pièces d’équipement et des schémas artisanaux à votre inventaire. Les teintures de Blood and Wine appliquées sont conservées sur les éléments reforgés.
    • Amélioration du comportement en combat de tous les monstres (hors boss), notamment au niveau de leurs schémas d’attaque, déplacements, réactions, contre-attaques, fuites et applications d’effets.
    • Il n’est plus nécessaire de maintenir la touche pour trotter et galoper. Une simple pression suffit.
    • Ajout d’un curseur « Sensibilité des commandes du cheval » dans Paramètres → Commandes.
    • Amélioration du contrôle, des déplacements et des animations de Geralt et Ablette :
    • Amélioration de l’animation de saut de Geralt pour un rendu plus fluide et naturel. Remarque : cela n’affecte ni la hauteur ni la distance des sauts.
    • Nouvelles animations de coups de grâce pour Geralt.
    • Nouvelles animations d’inactivité pour Geralt.
    • Amélioration des animations et de la vitesse d’escalade des rebords, de montée aux échelles et de franchissement d’obstacles de Geralt, pour des déplacements plus réactifs et fluides.
    • Amélioration des animations de rapprochement en combat pour un gameplay plus fluide.
    • Amélioration des changements de cibles verrouillées lorsque vous déplacez la caméra en combat.
    • Amélioration des animations de Geralt lorsqu’il monte sur Ablette ou en descend, ainsi que de celles du trot et du galop.
  • Interface/Ergonomie
    • La méditation s’accompagne désormais d’une scène accélérée plutôt que d’un simple écran d’interface, pour une meilleure immersion.
    • Réorganisation de l’écran des compétences en un arbre de compétences plus intuitif.
    • Mise à jour de l’écran de la carte permettant de changer plus facilement de quête suivie. Les quêtes non suivies possèdent désormais un marqueur spécifique, que vous pouvez sélectionner pour les suivre.
    • Vous pouvez maintenant masquer les herbes, les bateaux et les cadavres sur la mini-carte pour plus de clarté. Activez cette fonctionnalité dans Paramètres → Vidéo → Interface.
    • Amélioration des notifications de quête par regroupement de toutes les mises à jour des objectifs en une seule fenêtre de l’interface.
    • Les butins proches peuvent désormais être regroupés dans une seule fenêtre, ce qui vous évite d’avoir à en parcourir plusieurs. Activez cette fonctionnalité dans Paramètres → Jeu.
    • Ajout d’un historique affichant le butin récemment récupéré sur la gauche de l’écran. Vous pouvez le désactiver dans Paramètres → Jeu.
    • Ajout d’infobulles à la fenêtre de butin, vous permettant de consulter les détails d’un objet avant de le récupérer.
    • La section « Configuration de l’ATH » a été renommée « Interface » dans le menu des paramètres.
    • Mise à jour des menus de connexion au compte CD PROJEKT RED Account, de consentement à la télémétrie et « Mes récompenses ».
  • Mode photo
    • Mise à jour de l’interface du mode Photo et ajout de nombreuses fonctionnalités et options :
    • Vous pouvez désormais choisir parmi plusieurs personnages à placer dans votre scène.
    • Ajout de différentes poses et expressions pour Geralt et les autres personnages pouvant être placés.
    • Ajout d’un menu déroulant « Regard » permettant d’orienter le regard de Geralt et des autres personnages placés.
    • Possibilité de placer des sources lumineuses et d’ajuster leur intensité, leur couleur, leur orientation et plus encore.
    • Ajout d’une demande de confirmation avant de quitter le mode Photo pour éviter les sorties accidentelles.
    • Possibilité de verrouiller la position de la caméra pour réussir le cliché parfait.
    • Possibilité d’appliquer différents préréglages d’environnement à vos scènes.
    • Possibilité d’enregistrer des préréglages de caméra (position et orientation) afin de pouvoir les réutiliser directement plus tard.
    • Possibilité de modifier le format d’image de vos captures d’écran.
    • Possibilité de passer en vue à la première personne, pour voir le monde à travers les yeux de Geralt.
    • Vous pouvez désormais activer ou désactiver les collisions de la caméra avec les objets et les murs.
    • Créez la scène parfaite en modifiant la météo et le moment de la journée.
    • Ajustez l’intensité des effets météorologiques, comme la pluie ou les tempêtes.
    • Ajout d’une option permettant d’afficher la grille de la règle des tiers pour différents formats d’image, avec possibilité d’ajouter des bandes noires cinématographiques.
    • Les coordonnées de la caméra sont désormais visibles dans l’interface.
    • Ajout d’une option permettant de masquer les PNJ environnants.
    • Ajout d’accessoires pouvant être placés librement pour créer des scènes parfaites. Mais ne demandez pas d’où ils viennent…
    • Sur PC, le curseur est désormais visible en mode Photo lorsque vous utilisez une souris.
  • Accessibilité
    • Ajout d’une nouvelle section Accessibilité dans le menu des paramètres. Les options d’accessibilité existantes y ont été regroupées.
    • Ajout de la localisation en ukrainien.
    • Ajout du mode prédéfini « Ballade du barde ». Vous pouvez l’activer lorsque vous commencez une nouvelle partie en mode « Entrée dans l’histoire » ou en cours de partie depuis la section Accessibilité. Il est conçu pour réduire la charge mentale des joueurs souffrant de fatigue mentale ou de troubles de la concentration. Il simplifie certaines mécaniques de jeu et désactive certaines fonctionnalités afin de proposer une aventure plus fluide et immersive. Vous trouverez plus d’informations sur ce mode ici. Vous pouvez activer le mode prédéfini dans l’onglet Accessibilité et le personnaliser en activant ou désactivant les options suivantes :
    • Boost de regain de vitalité – Possibilité d’ajuster son seuil d’activation (« S’active en dessous de (%) de vitalité ») ainsi que le taux de regain de vitalité (« Intensité de la régénération »).
    • Souffle infini – Geralt ne peut plus se noyer.
    • Durabilité illimitée des objets – Votre équipement est indestructible. Plus besoin de le faire réparer par des artisans.
    • Résistance illimitée du bateau – Les bateaux sont indestructibles. Nous n’avez plus rien à craindre des récifs et des sirènes.
    • Ignorer le poids des objets – Arpentez la Voie en emportant tout ce que vous voulez avec vous.
    • Bateaux plus rapides – Naviguez plus vite. La mer autour de l’archipel de Skellige paraît désormais un peu moins vaste.
    • Sens de sorceleur – Vous pouvez maintenant activer/désactiver vos sens de sorceleur d’une simple pression. Plus besoin de maintenir la touche associée.
  • Confort de jeu
    • Simplification des didacticiels afin de les rendre plus concis et axés sur l’apprentissage des mécaniques de jeu essentielles. Vesemir approuverait certainement.
    • Ajout d’une fonctionnalité permettant de quitter rapidement le combat. Maintenez la touche d’esquive (Alt/〇/B) pour vous désengager de votre cible, puis appuyez sur la touche de sprint (Maj G/X/A) pour vous enfuir.
    • Vous pouvez désormais récupérer du butin sans descendre de Ablette.
  • Mods
    • Prise en charge des mods multiplateformes, via un outil intégré conçu en partenariat avec mod.io et vous permettant de trouver et d’installer facilement des mods créés par la communauté pour personnaliser votre jeu. Vous le trouverez dans la section Mods du menu principal. Connectez-vous avec votre compte CD PROJEKT RED Account, associez-le à mod.io et parcourez le catalogue. Plus d’informations sur le gestionnaire de mods sont disponibles ici.
    • Amélioration du moteur, de l’interface et autres du REDkit, pour permettre aux modeurs de créer, gérer et personnaliser plus facilement leurs contenus.
  • Corrections
    • Correction d’une erreur qui empêchait de modifier la sensibilité du joystick droit quand le joueur accédait directement à cette option depuis le menu principal.
    • Il est désormais possible de régler la sensibilité des joysticks sur la valeur 0,69.
    • Correction d’une erreur qui empêchait parfois l’affichage des paramètres HDR sur console.
    • « Dans l’ombre du Feu Éternel » : les schémas d’équipement de l’École du Loup oublié apparaissent désormais correctement dans l’interface quand vous les recevez en récompense.
    • « Le vin est sacré » : correction d’une erreur qui pouvait bloquer la quête si le joueur quittait Toussaint avec le voyage rapide pendant l’objectif « Fouillez la cave à vin avec Anna Henrietta ». Ce correctif n’est pas rétroactif. Les joueurs ayant rencontré ce problème devront donc charger une sauvegarde antérieure à son apparition.
  • Modifications spécifiques PC
    • Prise en charge du path-tracing.
    • Prise en charge du DLSS 4.5 de NVIDIA et du Ray Reconstruction.
    • Prise en charge du FSR 4 d’AMD, avec génération d’images et Anti-Lag 2. Le FSR 4 est compatible avec les cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 Series et les modèles ultérieurs. Pour les autres GPU, le jeu utilise automatiquement le FSR 2.
    • Prise en charge du XeSS 2.0 d’Intel, avec ses technologies de génération d’images et de réduction de latence.
    • Prise en charge du retour haptique des manettes DualSense.
  • Modifications spécifiques aux consoles
    • Prise en charge de la PlayStation 5 Pro.
    • Prise en charge de Xbox Play Anywhere.
    • Implémentation du rendu multithread sur PlayStation 5 pour de meilleures performances.
  • Modifications spécifiques à la Nintendo Switch
    • Prise en charge de la Nintendo Switch 2, avec les fonctionnalités spécifiques suivantes :
    • 4 styles de jeu : portable, manette Pro, double Joy-Con 2 (avec commandes par mouvements) et souris.
    • Commandes par mouvements via deux modes (Toujours activé ou Cheval uniquement) pour les actions telles que : utiliser les consommables primaire et secondaire, appeler votre cheval, utiliser les signes, utiliser votre arbalète, lancer des bombes et faire galoper votre cheval ou l’arrêter.
    • Commandes souris via deux modes (Toujours activé ou Dynamique), avec trois configurations différentes : Confort, Dynamique et Par défaut.
      +Visée gyroscopique disponible avec les styles de jeu portable, manette Pro et double Joy-Con 2, via deux modes : Toujours activé ou Armes à distance.
    • Commandes tactiles dans les menus, les dialogues, la carte du monde, le Gwynt et le mode Photo.
    • Vibrations HD des Joy-Con 2, pour des retours plus variés et immersifs.
    • Prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et du HDR (High Dynamic Range).
    • Didacticiel dédié aux commandes par mouvements, pouvant être rejoué à tout moment depuis le menu principal et le menu pause.

The Witcher 3 Remastered sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2

Date de sortie : 19/05/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?

« Jaskier méritait une extension à part entière » : Fool’s Theory et CD Projekt Red répondent à nos questions autour de The Witcher 3: Songs of the Past

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
« Jaskier méritait une extension à part entière » : Fool’s Theory et CD Projekt Red répondent à nos questions autour de The Witcher 3: Songs of the Past

The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten

The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt

pc ps5 xbox series switch 2
The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Strange Scaffold (I Am Your Beast) vous demande de ranger une bibliothèque très angoissante dans son prochain jeu
pc
Strange Scaffold (I Am Your Beast) vous demande de ranger une bibliothèque très angoissante dans son prochain jeu
The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu
The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu
Nocturnal 2 : Le metroidvania nous donne enfin rendez-vous pour le mois de novembre
pc switch
Nocturnal 2 : Le metroidvania nous donne enfin rendez-vous pour le mois de novembre
Sony dévoile un brevet qui transforme votre manette en lecteur de carte bleue pour payer plus facilement
ps5
Sony dévoile un brevet qui transforme votre manette en lecteur de carte bleue pour payer plus facilement
God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées
ps5
God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées
Marvel’s Wolverine : Une nouvelle mise à jour permet de désactiver certaines aides visuelles très controversées
ps5
Marvel’s Wolverine : Une nouvelle mise à jour permet de désactiver certaines aides visuelles très controversées
Physint : Un budget de 400 millions de dollars pour le jeu de Kojima ? Xbox aurait signé pour beaucoup moins que cela
Physint : Un budget de 400 millions de dollars pour le jeu de Kojima ? Xbox aurait signé pour beaucoup moins que cela
Xbox : Le patron de Microsoft trouve que « le travail de rationalisation » effectué par Asha Sharma est « beau à voir »
Xbox : Le patron de Microsoft trouve que « le travail de rationalisation » effectué par Asha Sharma est « beau à voir »
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 septembre (The Witcher 3 Remastered, Minecraft Dungeons II…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 septembre (The Witcher 3 Remastered, Minecraft Dungeons II…)
Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient
Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient
Minecraft Live 2026 : Nouvelle dimension, nouveau biome, parc d’attractions… Toutes les annonces à retenir
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 switch 2
Minecraft Live 2026
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory
Dressmaker est un jeu indépendant dans lequel vous confectionnez des robes, et le concept cartonne sur Steam
pc
Dressmaker est un jeu indépendant dans lequel vous confectionnez des robes, et le concept cartonne sur Steam
ARC Raiders va aussi se mettre au PvE avec un matchmaking dédié qui sera temporairement disponible en octobre
pc ps5 xbox series
ARC Raiders va aussi se mettre au PvE avec un matchmaking dédié qui sera temporairement disponible en octobre
Pour les 40 ans de Castlevania, Konami vous offre le tout premier épisode, mais sur votre smartphone
pc ps5 xbox series switch
Pour les 40 ans de Castlevania, Konami vous offre le tout premier épisode, mais sur votre smartphone
Le trophée Platine de Final Fantasy VII Revelation sera bien moins difficile à obtenir que celui de Rebirth
pc ps5 xbox series switch 2
Le trophée Platine de Final Fantasy VII Revelation sera bien moins difficile à obtenir que celui de Rebirth
Après Unicorn Overlord, son réalisateur Takafumi Noma dévoile son nouvel action-RPG : Dawngazer
ps5 xbox series switch ps4
Après Unicorn Overlord, son réalisateur Takafumi Noma dévoile son nouvel action-RPG : Dawngazer
Bungie fait le point sur l’avenir de Marathon et les mises à jour à venir, qui apporteront un mode PvE permanent
pc ps5 xbox series
Bungie fait le point sur l’avenir de Marathon et les mises à jour à venir, qui apporteront un mode PvE permanent
Armed Fantasia, le successeur spirituel de Wild Arms, voit ses finances être coupées, le projet pourrait ne jamais voir le jour
Armed Fantasia, le successeur spirituel de Wild Arms, voit ses finances être coupées, le projet pourrait ne jamais voir le jour
L’anime Sekiro: No Defeat sera diffusé sur Crunchyroll en janvier et comportera 8 épisodes
pc stadia ps4 xbox one
L’anime Sekiro: No Defeat sera diffusé sur Crunchyroll en janvier et comportera 8 épisodes
Prince of Persia: The Lost Crown est jouable sans frais supplémentaires pendant une semaine pour les abonnés Switch Online
switch
prince of Persia: the lost crown
GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats
ps5 xbox series
GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats
Control Resonant sort aujourd’hui et corrige l’un de ses plus gros défauts avec un premier patch
pc ps5 xbox series
Control Resonant sort aujourd’hui et corrige l’un de ses plus gros défauts avec un premier patch
Selon un ex-employé de Bethesda, Starfield ne s’est probablement pas vendu assez pour espérer une suite
pc ps5 xbox series
Selon un ex-employé de Bethesda, Starfield ne s’est probablement pas vendu assez pour espérer une suite