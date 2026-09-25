EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory

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EA Sports FC 27 nous propose la première équipe de la toute première promotion, Destined for Glory. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.

Affiche destined for glory ea sports fc 27 // Source : EA Sports

Première équipe Destined for Glory !

Après la deuxième Team Of The Week, EA Sports FC 27 nous propose la première équipe de l’évènement Destined for Glory. La promotion met à l’honneur les joueurs et les joueuses qui sont prêts à faire la différence sur le terrain. Leurs performances en championnat vont leur permettre de débloquer des améliorations, et ce tout au long de la saison.

Pour les défensifs, si le club ne prend pas de but pendant deux matchs, la carte aura un +1 en défense et en physique, si c’est pendant quatre matchs ce sera un PlayStyle en plus, pendant six matchs un +1 au général et pendant dix matchs un autre +1 au général. Pour les offensifs, c’est par rapport aux buts et aux passes décisives : trois contributions pour un +1 en tir et en passe, six pour un PlayStyle en plus, dix pour un de général en plus et vingt pour encore un de général de plus.

Vous allez pouvoir packer Mbappé (91), Nuno Mendes (89), Isak (88), Harder (88) Rogers (87), Undav (87), Konsa (86), Kika Nazareth (86), Aubameyang (86), Kokcu (86), Veerman (85), Jauregizar (85), Ratiu (85), Abdulhamid (85) et Bisseck (85).

EA Sports FC 27  est sorti le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

 

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EA Sports FC 27
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Date de sortie : 25/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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