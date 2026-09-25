EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory

Première équipe Destined for Glory !

Après la deuxième Team Of The Week, EA Sports FC 27 nous propose la première équipe de l’évènement Destined for Glory. La promotion met à l’honneur les joueurs et les joueuses qui sont prêts à faire la différence sur le terrain. Leurs performances en championnat vont leur permettre de débloquer des améliorations, et ce tout au long de la saison.

Pour les défensifs, si le club ne prend pas de but pendant deux matchs, la carte aura un +1 en défense et en physique, si c’est pendant quatre matchs ce sera un PlayStyle en plus, pendant six matchs un +1 au général et pendant dix matchs un autre +1 au général. Pour les offensifs, c’est par rapport aux buts et aux passes décisives : trois contributions pour un +1 en tir et en passe, six pour un PlayStyle en plus, dix pour un de général en plus et vingt pour encore un de général de plus.

Vous allez pouvoir packer Mbappé (91), Nuno Mendes (89), Isak (88), Harder (88) Rogers (87), Undav (87), Konsa (86), Kika Nazareth (86), Aubameyang (86), Kokcu (86), Veerman (85), Jauregizar (85), Ratiu (85), Abdulhamid (85) et Bisseck (85).

EA Sports FC 27 est sorti le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.