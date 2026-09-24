Sur Steam, Quake Champions n’est plus gratuit, il faudra désormais payer découvrir le jeu

Le support du jeu prend fin

Huit ans après sa sortie, Quake Champions possède encore sa petite communauté de fidèles. Celle-ci va cependant devoir assister à un bouleversement majeur, puisque le jeu n’est plus disponible en free-to-play. Il est affiché sur Steam au prix de 9,99 €. Mais rassurez-vous, si vous avez déjà joué à Quake Champions par le passé et que celui-ci se trouve dans votre bibliothèque, pas besoin de payer. Ce tarif s’applique donc surtout à toutes les personnes qui vont découvrir le jeu à partir d’aujourd’hui.

Avec ce nouveau positionnement tarifaire, tous les Champions sont débloqués et il ne sera désormais plus question de Season Pass, ni de boutique in-game. Le jeu se débarrasse également de ses microtransactions, puisque la grande majorité des objets cosmétiques sont désormais accessibles. On comprend en réalité qu’il s’agit là d’une transition vers la fin du support du jeu, puisque aucune autre mise à jour n’est désormais prévue.

Le patch note de la version 1.31 est désormais disponible sur Steam et montre que cette update ajoute d’autres choses qu’un nouveau système économique, comme une réorganisation de l’interface utilisateur. Notez que la version Microsoft Store est quant à elle supprimée, le jeu n’est donc désormais accessible que sur la plateforme de Valve.