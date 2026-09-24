Sur Steam, Quake Champions n’est plus gratuit, il faudra désormais payer découvrir le jeu

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Désormais bien à la peine suite aux récents changements opérés par Xbox au sein du studio, id Software a une étrange nouvelle à annoncer à toutes celles et ceux qui jouaient encore à Quake Champions. Normalement disponible en free-to-play, le jeu vient d’être mis à jour pour changer son modèle économique, en devenant un jeu premium.

Quake Champions // Source : id Software

Le support du jeu prend fin

Huit ans après sa sortie, Quake Champions possède encore sa petite communauté de fidèles. Celle-ci va cependant devoir assister à un bouleversement majeur, puisque le jeu n’est plus disponible en free-to-play. Il est affiché sur Steam au prix de 9,99 €. Mais rassurez-vous, si vous avez déjà joué à Quake Champions par le passé et que celui-ci se trouve dans votre bibliothèque, pas besoin de payer. Ce tarif s’applique donc surtout à toutes les personnes qui vont découvrir le jeu à partir d’aujourd’hui.

Avec ce nouveau positionnement tarifaire, tous les Champions sont débloqués et il ne sera désormais plus question de Season Pass, ni de boutique in-game. Le jeu se débarrasse également de ses microtransactions, puisque la grande majorité des objets cosmétiques sont désormais accessibles. On comprend en réalité qu’il s’agit là d’une transition vers la fin du support du jeu, puisque aucune autre mise à jour n’est désormais prévue.

Le patch note de la version 1.31 est désormais disponible sur Steam et montre que cette update ajoute d’autres choses qu’un nouveau système économique, comme une réorganisation de l’interface utilisateur. Notez que la version Microsoft Store est quant à elle supprimée, le jeu n’est donc désormais accessible que sur la plateforme de Valve.

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Jaquette de Quake Champions
Quake Champions
pc

Date de sortie : 22/08/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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