Bethesda promet qu’Obsidian ne va pas perdre son « identité créative » maintenant que le studio a été transféré

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Voir Obsidian passer sous le giron de Bethesda suite à l’annonce d’un jeu Fallout produit par les deux entités n’a rien de surprenant, surtout chez un Xbox qui cherche à tout prix à réorganiser tous ses studios, quitte à délaisser l’image des Xbox Game Studios traditionnels. Il n’empêche que ce transfert a de quoi inquiéter une partie des fans d’Obsidian, qui pensent qu’Obsidian a plus à y perdre qu’à y gagner ici, notamment d’un point de vue créatif. Jill Braff, PDG de Bethesda, doit donc assurer le service après-vente en tentant tant bien que mal de rassurer les troupes.

The Outer Worlds 2 // Source : Obsidian

Promis juré craché, rien ne change

Dans un communiqué adressé aux employés et récupéré par IGN, Jill Braff insiste sur le fait que ce changement ne veut pas dire qu’Obsidian perd tout contrôle sur ses jeux. Elle précise aussi que Feargus Urquhart va rester aux commandes du studio, et que la créativité de ce dernier ne va pas se perdre en cours de route :

« Obsidian a un talent créatif exceptionnel, une expertise approfondie et une longue expérience dans la création de jeux et d’expériences mémorables. Je me réjouis à la perspective de travailler plus étroitement avec eux. L’annonce d’aujourd’hui concerne avant tout une modification de la structure hiérarchique. L’identité créative et les atouts qui rendent Obsidian si unique resteront au cœur du studio. Feargus et l’équipe de direction d’Obsidian continueront de diriger le studio, qui sera placé sous ma responsabilité. »

Il est ensuite question du nouveau jeu Fallout :

« Bethesda Game Studios continuera de gérer la licence Fallout. Ensemble, les équipes s’appuieront sur leur relation de longue date et sur les travaux préliminaires déjà engagés pour un nouveau projet Fallout, et nous communiquerons davantage à ce sujet dans les mois à venir. »

Braff indique également que cette nouvelle structure ne modifie pas les plans de Bethesda, qui restent les mêmes. C’est-à-dire se reconcentrer sur ses licences phares, avec le regard évidemment tourné vers The Elder Scrolls 6 ainsi que sur les projets Fallout, qui mettront sans doute quelques années à prendre vie. Mais derrière le damage control, il est désormais clair qu’au sein de cette structure, Obsidian est en quelque sorte condamné à ne travailler que sur des licences qui ne lui appartiennent pas. On doute revoir un Pentiment un jour, tout comme un jeu dans l’univers d’Avowed semble être compromis.

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