Beat Saber annonce sa plus grosse mise à jour avec un nouveau mode de jeu, une nouvelle campagne et beaucoup d’autres choses

Un nouveau mode sans les sabres

Probablement poussé par sa maison mère californienne, le studio derrière Beat Saber a fait une annonce de taille lors du récent Meta Connect : l’arrivée de moult nouveautés pour le jeu. Présentée comme la plus grosse mise à jour jamais déployée pour le titre, celle-ci va intégrer plusieurs nouvelles choses, à commencer par un mode de jeu inédit, Flux.

Ce nouveau mode va remplacer vos sabres classiques par… vos mains. Cela sous-entend donc une toute nouvelle boucle de gameplay, où les coups d’épée seront remplacés par de nouveaux mouvements, comme le Lien de Flux, qui permet de canaliser l’énergie entre vos mains, ou encore la possibilité de serrer les poings pour activer un mécanisme.

Oui, vous l’avez compris, cela s’accompagne donc d’un nouveau mode de détection, où il ne sera plus nécessaire d’avoir des contrôleurs dans les mains (bien que le mode reste compatible avec les manettes Touch). Le mode de jeu sera lancé pour le Meta Quest 3 et, logiquement, les nouvelles lunettes Meta VR récemment présentées. 35 chansons sont sélectionnées ici, notamment les pistes déployées gratuitement depuis comme celles de l’incroyable Lindsey Stirling ou encore Boom Kitty.

Une campagne revue et d’autres ajouts

En parallèle, le studio a aussi annoncé une refonte de plusieurs aspects. A commencer par la campagne solo, qui va se faire toute belle avec une version 2.0. Au revoir l’interface assez austère, et dites bonjour à une nouvelle esthétique avec un (très) léger scénario qui viendra vous motiver à avancer. Les missions ont aussi été renouvelées. Et ce ravalement de façade concernera aussi globalement l’ensemble des menus pour être plus intuitifs.

Enfin, on peut notez un système de progression, là aussi pour récompenser davantage les plus acharnés. Cela vous permettra d’obtenir de nouveaux cosmétiques, comme des designs différents pour les blocs à toucher (on peut voir des bombes différentes ou des cubes avec une nouvelle texture), mais aussi des apparences de sabre à débloquer. Les plus attentifs auront cependant noté que les skins de sabre avaient déjà été annoncés il y a quelques années, sans vraiment de nouvelles depuis : ils arrivent.

Cette mise à jour sera déployée au printemps 2027 sur Meta Quest 3, et donc, en parallèle de sa disponibilité sur les lunettes Meta VR. Notez que suite à l’arrêt du support sur consoles, les nouveaux contenus ne seront pas déployés sur PlayStation VR.