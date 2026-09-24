Beat Saber annonce sa plus grosse mise à jour avec un nouveau mode de jeu, une nouvelle campagne et beaucoup d’autres choses

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Sorti il y a bientôt dix ans, Beat Saber s’est révélé être une véritable révolution pour la réalité virtuelle. En plus d’apporter un concept qui fonctionne à merveille, le titre a assurément permis aux casques de se vendre bien plus, en étant un vrai porte-étendard de la technologie, si bien que le studio avait été racheté par Meta. Si la VR est de plus en plus à la peine, le jeu veut tout de même nous prouver qu’il est encore en vie avec une énorme mise à jour à venir.

Beat Saber se refait une beauté // Source : Meta

Un nouveau mode sans les sabres

Probablement poussé par sa maison mère californienne, le studio derrière Beat Saber a fait une annonce de taille lors du récent Meta Connect : l’arrivée de moult nouveautés pour le jeu. Présentée comme la plus grosse mise à jour jamais déployée pour le titre, celle-ci va intégrer plusieurs nouvelles choses, à commencer par un mode de jeu inédit, Flux.

Ce nouveau mode va remplacer vos sabres classiques par… vos mains. Cela sous-entend donc une toute nouvelle boucle de gameplay, où les coups d’épée seront remplacés par de nouveaux mouvements, comme le Lien de Flux, qui permet de canaliser l’énergie entre vos mains, ou encore la possibilité de serrer les poings pour activer un mécanisme.

Oui, vous l’avez compris, cela s’accompagne donc d’un nouveau mode de détection, où il ne sera plus nécessaire d’avoir des contrôleurs dans les mains (bien que le mode reste compatible avec les manettes Touch). Le mode de jeu sera lancé pour le Meta Quest 3 et, logiquement, les nouvelles lunettes Meta VR récemment présentées. 35 chansons sont sélectionnées ici, notamment les pistes déployées gratuitement depuis comme celles de l’incroyable Lindsey Stirling ou encore Boom Kitty.

Une campagne revue et d’autres ajouts

En parallèle, le studio a aussi annoncé une refonte de plusieurs aspects. A commencer par la campagne solo, qui va se faire toute belle avec une version 2.0. Au revoir l’interface assez austère, et dites bonjour à une nouvelle esthétique avec un (très) léger scénario qui viendra vous motiver à avancer. Les missions ont aussi été renouvelées. Et ce ravalement de façade concernera aussi globalement l’ensemble des menus pour être plus intuitifs.

Enfin, on peut notez un système de progression, là aussi pour récompenser davantage les plus acharnés. Cela vous permettra d’obtenir de nouveaux cosmétiques, comme des designs différents pour les blocs à toucher (on peut voir des bombes différentes ou des cubes avec une nouvelle texture), mais aussi des apparences de sabre à débloquer. Les plus attentifs auront cependant noté que les skins de sabre avaient déjà été annoncés il y a quelques années, sans vraiment de nouvelles depuis : ils arrivent.

Cette mise à jour sera déployée au printemps 2027 sur Meta Quest 3, et donc, en parallèle de sa disponibilité sur les lunettes Meta VR. Notez que suite à l’arrêt du support sur consoles, les nouveaux contenus ne seront pas déployés sur PlayStation VR.

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Beat Saber
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Date de sortie : 20/11/2018

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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