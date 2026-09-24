Selon un ex-employé de Bethesda, Starfield ne s’est probablement pas vendu assez pour espérer une suite

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Les changements structurels opérés chez Xbox touchent également Bethesda, qui a désormais pour ordre de se reconcentrer sur ses licences les plus fortes, à savoir Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, DOOM et Quake. Vous l’aurez remarqué, il manque ici Starfield, même si l’éditeur promet de ne pas abandonner le titre. Mais pour un Starfield 2, mieux vaut ne rien espérer.

Starfield // Source : Xbox

Bethesda a de toute façon la tête ailleurs

C’est en tout cas l’avis de Kurt Kuhlmann, ex-lead designer sur le jeu, qui ne croit pas réellement en la possibilité d’un Starfield 2. Chez FRVR (relayé par VGC), il déclare qu’en raison des priorités du moment chez Bethesda et des ventes du premier Starfield, une suite a peu de chances de voir le jour :

« Je serais très surpris qu’il y ait une suite. Je ne pense pas que Starfield ait rencontré un succès commercial suffisant pour justifier un Starfield 2. […] Dans un sens, c’est dommage car je pense qu’avec les leçons apprises sur Starfield, un Starfield 2 aurait pu se rapprocher bien plus du jeu que Todd [Howard] avait en tête. »

Il cite quelques exemples de mécaniques qui n’ont pas fonctionné comme prévu et qui auraient pu être améliorées par la suite, comme la construction de bases qui a pu décevoir. Kuhlmann précise que pour réaliser pleinement la vision de Howard autour du jeu, il faudrait de toute façon une équipe bien plus conséquente qu’auparavant :

« Même l’équipe conséquente dont nous disposions pour Starfield n’était pas assez massive pour créer la quantité de contenu qui correspondait à l’ambition du jeu . Il nous aurait fallu bien plus de monde. »

Lancer un chantier Starfield 2 ne demanderait pas autant de temps que pour le premier épisode, mais Xbox a été très clair sur les licences à prioriser aujourd’hui, Starfield n’en faisant pas partie.

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Jaquette de Starfield
Starfield
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Date de sortie : 06/09/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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