Selon un ex-employé de Bethesda, Starfield ne s’est probablement pas vendu assez pour espérer une suite

Bethesda a de toute façon la tête ailleurs

C’est en tout cas l’avis de Kurt Kuhlmann, ex-lead designer sur le jeu, qui ne croit pas réellement en la possibilité d’un Starfield 2. Chez FRVR (relayé par VGC), il déclare qu’en raison des priorités du moment chez Bethesda et des ventes du premier Starfield, une suite a peu de chances de voir le jour :

« Je serais très surpris qu’il y ait une suite. Je ne pense pas que Starfield ait rencontré un succès commercial suffisant pour justifier un Starfield 2. […] Dans un sens, c’est dommage car je pense qu’avec les leçons apprises sur Starfield, un Starfield 2 aurait pu se rapprocher bien plus du jeu que Todd [Howard] avait en tête. »

Il cite quelques exemples de mécaniques qui n’ont pas fonctionné comme prévu et qui auraient pu être améliorées par la suite, comme la construction de bases qui a pu décevoir. Kuhlmann précise que pour réaliser pleinement la vision de Howard autour du jeu, il faudrait de toute façon une équipe bien plus conséquente qu’auparavant :

« Même l’équipe conséquente dont nous disposions pour Starfield n’était pas assez massive pour créer la quantité de contenu qui correspondait à l’ambition du jeu . Il nous aurait fallu bien plus de monde. »

Lancer un chantier Starfield 2 ne demanderait pas autant de temps que pour le premier épisode, mais Xbox a été très clair sur les licences à prioriser aujourd’hui, Starfield n’en faisant pas partie.