Ed Boon (NetherRealm) dément la rumeur autour d’un playtest autour d’Injustice 3, mais ne nie pas l’existence du jeu

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Jusqu’à ce que NetherRealm lève le voile sur son prochain projet, il faut s’attendre à ce que les rumeurs autour d’Injustice 3 soient de plus en plus bruyantes. Il faut dire que de nombreux indices crédibles appuient cette théorie, notamment via un playtest qui aurait été organisé aux États-Unis autour d’un jeu qui pourrait être cet Injustice 3. Sur Twitter, Ed Boon a voulu calmer quelques-uns de ces bruits de couloirs, tout en alimentant dans le même temps la machine.

Injustice 2 // Source : NetherRealm

Pas de playtest en cours, mais…

Des rumeurs folles autour du prochain projet de NetherRealm, ça ne manque pas. Mais puisque certains sont prêts à croire n’importe quoi, Ed Boon a voulu remettre les pendules à l’heure autour d’un tweet affirmant que le studio travaillait de concert avec Insomniac Games sur un jeu AAAA. Une déclaration absurde, évidemment non sourcée, mais vous savez comment les réseaux sociaux fonctionnent aujourd’hui auprès des moins informés.

Ed Boon a donc démenti cette rumeur, en invitant de manière amicale à enchaîner sur une autre rumeur. Un internaute lui a offert trois possibilités, à savoir que NetherRealm serait en train d’organiser un playtest sur, au choix : Injustice 3, Mortal Kombat 13, ou Mortal Kombat 9. Ce à quoi Ed Boon a répondu : « Tout est faux ».

Pour plaisanter, l’internaute en question a alors répondu qu’il s’agissait en fait de Mortal Kombat vs DC 2, et c’est là que Boon a déclaré quelque chose qui met la puce à l’oreille :

« J’apprécie l’intérêt et l’enthousiasme ! Mais juste parce qu’un jeu n’est pas en phase de test en ce moment ne veut pas forcément dire que ce jeu n’est pas en développement. »

De quoi laisser penser que l’un des jeux cités auparavant est bien en développement, et c’est Injustice 3 qui est le meilleur candidat ici, aux côtés du prochain Mortal Kombat. Le suspense est à son comble.

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