GTA 6 : Rockstar va sortir un immense coffret collector à 400 €… mais sans le jeu

Combien ?!

La pratique n’est pas nouvelle dans le milieu, mais pour un GTA 6 qui fait l’impasse sur un disque, elle a de quoi agacer un peu plus qu’à l’accoutumée. Conscients que tout ce qui est lié de près ou de loin à GTA 6 va de toute façon se vendre, Take-Two et Rockstar ont décidé de sortir un coffret collector pour le jeu, mais qu’il faudra acheter à part. Et il s’agit là d’un coffret qui vaut son pesant d’or, puisqu’il est affiché au prix de 399 €. À ce prix-là, vous pouvez presque acheter une Switch 2, mais vous faites ce que vous voulez de votre argent.

Notez d’ailleurs que ce pack est disponible en quantité limitée et qu’il est réservé à un seul exemplaire par personne, afin d’éviter que des scalpeurs n’en fassent un fonds de commerce. Bon, on imagine que des coffrets finiront tout de même sur les sites de revente au double voire au triple du prix dans tous les cas.

Le contenu du coffret collector de GTA 6

Mais même pour ce prix, ne vous attendez pas à monts et merveilles. Voici ce que vous retrouverez à l’intérieur du coffret GTA 6 The Goodtime State – Vice City Collection :

Figurine Macca the Gator (118 mm x 128 mm x 161 mm)

(118 mm x 128 mm x 161 mm) Lunettes de soleil Oakley Frogskins Largeur de la monture : 137 mm Largeur des verres : 55 mm Largeur du pont : 17 mm Longueur des branches : 138 mm

Sac à bandoulière Leonida Keys (35,56 cm x 12,7 cm x 7,62 cm)

(35,56 cm x 12,7 cm x 7,62 cm) Casquette ajustable New Era 9FORTY (entre 55,8 cm et 60,6 cm environ)

(entre 55,8 cm et 60,6 cm environ) Miroir aimanté Macca the Gator (228,6 mm x 304,8 mm x 5 mm)

(228,6 mm x 304,8 mm x 5 mm) Verre à shot Chunkee le lamantin (Environ 50,8 mm x 36,1 mm x 60,5 mm)

(Environ 50,8 mm x 36,1 mm x 60,5 mm) Cuillère à mélange Vice City à collectionner (Environ 150 mm x 14,97 mm x 5 mm)

(Environ 150 mm x 14,97 mm x 5 mm) Porte-clés lame de rasoir Vice City Lame de rasoir : 40,9 mm x 19,4 mm x 1 mm (bout du rasoir 2,15 mm) Anneau : 32 mm

Lot de pin’s Leonida Keys en émail dans une boîte en métal (Environ 11,74 cm x 15,24 cm x 2,03 cm)

(Environ 11,74 cm x 15,24 cm x 2,03 cm) Lot de stickers Leonida Keys dans un sac Stickers : de 117,5 mm x 61,5 mm à 126 mm x 185 mm Sac : 12,6 cm x 16,2 cm

Poster souvenir recto verso avec la carte de Leonida (Environ 91 cm x 66 cm)

On le précise à nouveau : ce coffret ne contient pas le jeu GTA 6, qui doit être acheté séparément. Le coffret sera envoyé dès le 19 novembre et l’achat ne passe que par le site de Rockstar.