GTA 6 : Rockstar va sortir un immense coffret collector à 400 €… mais sans le jeu

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Voir GTA 6 être vendu dans une boîte sans disque était déjà quelque chose de navrant, mais on pouvait compter sur Rockstar et Take-Two pour aller encore un peu plus loin dans le cynisme. On en a déjà eu une belle dose avec la sortie de la bande originale qui arrivera, elle, sur CD, mais voici maintenant l’annonce d’un coffret collector pour le jeu… qui ne contient pas le jeu.

Le coffret collector de GTA 6 sans le jeu // Source : Rockstar

Combien ?!

La pratique n’est pas nouvelle dans le milieu, mais pour un GTA 6 qui fait l’impasse sur un disque, elle a de quoi agacer un peu plus qu’à l’accoutumée. Conscients que tout ce qui est lié de près ou de loin à GTA 6 va de toute façon se vendre, Take-Two et Rockstar ont décidé de sortir un coffret collector pour le jeu, mais qu’il faudra acheter à part. Et il s’agit là d’un coffret qui vaut son pesant d’or, puisqu’il est affiché au prix de 399 €. À ce prix-là, vous pouvez presque acheter une Switch 2, mais vous faites ce que vous voulez de votre argent.

Notez d’ailleurs que ce pack est disponible en quantité limitée et qu’il est réservé à un seul exemplaire par personne, afin d’éviter que des scalpeurs n’en fassent un fonds de commerce. Bon, on imagine que des coffrets finiront tout de même sur les sites de revente au double voire au triple du prix dans tous les cas.

Le contenu du coffret collector de GTA 6

Mais même pour ce prix, ne vous attendez pas à monts et merveilles. Voici ce que vous retrouverez à l’intérieur du coffret GTA 6 The Goodtime State – Vice City Collection :

  • Figurine Macca the Gator (118 mm x 128 mm x 161 mm)
  • Lunettes de soleil Oakley Frogskins
    • Largeur de la monture : 137 mm
    • Largeur des verres : 55 mm
    • Largeur du pont : 17 mm
    • Longueur des branches : 138 mm
  • Sac à bandoulière Leonida Keys (35,56 cm x 12,7 cm x 7,62 cm)
  • Casquette ajustable New Era 9FORTY (entre 55,8 cm et 60,6 cm environ)
  • Miroir aimanté Macca the Gator (228,6 mm x 304,8 mm x 5 mm)
  • Verre à shot Chunkee le lamantin (Environ 50,8 mm x 36,1 mm x 60,5 mm)
  • Cuillère à mélange Vice City à collectionner (Environ 150 mm x 14,97 mm x 5 mm)
  • Porte-clés lame de rasoir Vice City
    • Lame de rasoir : 40,9 mm x 19,4 mm x 1 mm (bout du rasoir 2,15 mm)
    • Anneau : 32 mm
  • Lot de pin’s Leonida Keys en émail dans une boîte en métal (Environ 11,74 cm x 15,24 cm x 2,03 cm)
  • Lot de stickers Leonida Keys dans un sac
    • Stickers : de 117,5 mm x 61,5 mm à 126 mm x 185 mm
    • Sac : 12,6 cm x 16,2 cm
  • Poster souvenir recto verso avec la carte de Leonida (Environ 91 cm x 66 cm)

On le précise à nouveau : ce coffret ne contient pas le jeu GTA 6, qui doit être acheté séparément. Le coffret sera envoyé dès le 19 novembre et l’achat ne passe que par le site de Rockstar.

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Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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