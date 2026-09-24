World’s Edge (Age of Empires) perd la moitié de son équipe dans son transfert chez Activision, son prochain jeu serait annulé

Age of Empires V semble de moins en moins probable

Derrière ce transfert assez incongru se cache peut-être la volonté de tuer petit à petit World’s Edge sans vraiment le présenter de cette façon. C’est ce qui nous vient à l’esprit en apprenant que le studio a perdu environ 50 % de son équipe cette semaine, selon les personnes qui ont été mises à la porte. Adam Isgreen, ancien directeur créatif, a lui aussi été touché par cette vague de licenciements alors qu’il travaillait depuis 16 ans au sein du studio, et est en mesure de confirmer cette grande vague de renvois au sein de World’s Edge (qui font partie des 268 licenciements cette semaine par Xbox).

Andrew Martz, qui travaillait au sein du studio, précise même que le prochain jeu du studio aurait été mis à la poubelle dans le même temps :

« Notre studio a été réorganisé pour passer sous la direction d’Activision. Dans le cadre de cette réorganisation, notre prochain projet a été annulé et une grande partie des effectifs du studio a été licenciée. Je fais partie de ces licenciés. »

À la vue du CV du studio, difficile d’imaginer que le projet en question n’était pas un Age of Empires V, même si rien ne permet de l’affirmer pour le moment. Impossible de savoir ce qu’Activision compte vraiment faire de ce studio, encore moins depuis qu’il a perdu la moitié de ses membres. Mais l’avenir ne s’annonce pas franchement radieux.