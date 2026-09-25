GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats

Deux visions aussi vraies l’une que l’autre

Dans un monde où tout irait bien pour Xbox, Matthew Ball n’aurait pas à répondre à n’importe quel article sur Twitter. Mais puisque le groupe doit reprendre le contrôle du narratif de la situation, le directeur de la stratégie a choisi de ne pas rester muet. Dans son article, le journaliste Tom Warren évoque le cas de la répartition des précommandes de GTA 6 entre la PS5 et la Xbox Series. Sans surprise, c’est la PS5 qui l’emporte largement ici :

« Des sources chez Xbox m’indiquent que les précommandes de Grand Theft Auto VI penchent très nettement en faveur de la PS5, ce qui tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme concernant la plateforme. »

Pas besoin d’avoir des sources très haut placées et de se la jouer insider pour affirmer une telle chose : puisque la PS5 est bien plus vendue que la Xbox Series, il est logique que GTA 6 se vende mieux sur PS5 que sur la console de Microsoft, à cause d’un ratio qui est en sa faveur.

Mais Matthew Ball n’a visiblement pas aimé cette analyse et a tweeté que les ventes de GTA 6 réalisent un record pour Xbox :

« Tom, nous sommes très satisfaits des précommandes de GTA VI. Le titre bat des records pour XBOX, nous nous attendons à ce que encore plus de records soient battus tout au long de l’automne, et notre analyse interne montre que notre part de précommandes correspond à notre part du marché des consoles. »

Ce qui… ne contredit pas l’article de The Verge ? En effet, les précommandes de GTA 6 sur Xbox Series peuvent très bien réaliser des records tout en étant, dans le même temps, bien inférieures aux précommandes sur PS5.

En réponse, le journaliste a alors demandé quelle était la part du marché console pour Xbox, afin d’appuyer son analyse. Une donnée que Ball ne partagera évidemment pas, puisque Xbox a arrêté de communiquer sur les ventes de sa console, contrairement à Sony qui gonfle les muscles chaque trimestre en approchant des 100 millions de PS5 vendues.

Ball voulait sans doute montrer que le ratio de la part du marché des consoles de Xbox est le même que le ratio de précommandes pour GTA 6. Pour mieux imager tout cela, si Xbox a, au hasard, 30 % du marché consoles (si on ne prend en compte que la Xbox Series et la PS5), Ball voudrait dire que 30 % des précommandes de GTA 6 sont réalisées sur Xbox. Ce qui n’invalide donc pas l’analyse de The Verge, même si cela donne une perspective moins défaitiste pour Xbox.