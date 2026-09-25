GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats

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Chez Xbox, ça ne va pas du tout et Microsoft a beau employer toute la novlangue possible pour embellir le tout, la restructuration du groupe abîme considérablement l’image de la marque. The Verge a fait le point sur la situation sur les bouleversements annoncés cette semaine, tout en s’intéressant à l’avenir. Contrairement à PlayStation qui traverse lui aussi une mauvaise passe pour ce qui est de la perception du public, Xbox peut un peu moins compter sur GTA 6 en fin d’année pour se refaire une santé, étant donné que le jeu va majoritairement se vendre sur PS5. Suite à la publication de cet article, Matthew Ball, directeur de la stratégie Xbox, s’est empressé de donner sa version des faits à ce sujet, sans pour autant totalement contredire les propos de The Verge.

GTA 6 // Source : Rockstar

Deux visions aussi vraies l’une que l’autre

Dans un monde où tout irait bien pour Xbox, Matthew Ball n’aurait pas à répondre à n’importe quel article sur Twitter. Mais puisque le groupe doit reprendre le contrôle du narratif de la situation, le directeur de la stratégie a choisi de ne pas rester muet. Dans son article, le journaliste Tom Warren évoque le cas de la répartition des précommandes de GTA 6 entre la PS5 et la Xbox Series. Sans surprise, c’est la PS5 qui l’emporte largement ici :

« Des sources chez Xbox m’indiquent que les précommandes de Grand Theft Auto VI penchent très nettement en faveur de la PS5, ce qui tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme concernant la plateforme. »

Pas besoin d’avoir des sources très haut placées et de se la jouer insider pour affirmer une telle chose : puisque la PS5 est bien plus vendue que la Xbox Series, il est logique que GTA 6 se vende mieux sur PS5 que sur la console de Microsoft, à cause d’un ratio qui est en sa faveur.

Mais Matthew Ball n’a visiblement pas aimé cette analyse et a tweeté que les ventes de GTA 6 réalisent un record pour Xbox :

« Tom, nous sommes très satisfaits des précommandes de GTA VI. Le titre bat des records pour XBOX, nous nous attendons à ce que encore plus de records soient battus tout au long de l’automne, et notre analyse interne montre que notre part de précommandes correspond à notre part du marché des consoles. »

Ce qui… ne contredit pas l’article de The Verge ? En effet, les précommandes de GTA 6 sur Xbox Series peuvent très bien réaliser des records tout en étant, dans le même temps, bien inférieures aux précommandes sur PS5.

En réponse, le journaliste a alors demandé quelle était la part du marché console pour Xbox, afin d’appuyer son analyse. Une donnée que Ball ne partagera évidemment pas, puisque Xbox a arrêté de communiquer sur les ventes de sa console, contrairement à Sony qui gonfle les muscles chaque trimestre en approchant des 100 millions de PS5 vendues.

Ball voulait sans doute montrer que le ratio de la part du marché des consoles de Xbox est le même que le ratio de précommandes pour GTA 6. Pour mieux imager tout cela, si Xbox a, au hasard, 30 % du marché consoles (si on ne prend en compte que la Xbox Series et la PS5), Ball voudrait dire que 30 % des précommandes de GTA 6 sont réalisées sur Xbox. Ce qui n’invalide donc pas l’analyse de The Verge, même si cela donne une perspective moins défaitiste pour Xbox.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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