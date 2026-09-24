Phoenix Wright vous fait vivre l’expérience du tribunal comme vous y étiez avec un portage VR de Dual Destinies

En attendant un vrai nouvel nouvel épisode

Le marché de la VR est à la peine, mais Meta a encore un peu d’argent pour aller convaincre quelques éditeurs et studios de prendre des risques ici. Capcom a donc décidé de porter Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies sur les casques Meta Quest 3 ainsi que sur les Meta VR Glasses, avec l’aide du studio AMATA Games.

Était-ce nécessaire, allez savoir, mais les fans de la licence pourront désormais plonger au sein de cet univers en présentant des preuves eux-mêmes, et en effectuant des face-à-face avec les suspects plus vrais que nature. Petit détail amusant : vous pourrez vous-mêmes crier le fameux « OBJECTION! » pour le déclencher et jouer soit à la manette, soit avec les gestes de votre main lorsque vous présentez les preuves. En dehors des petits changements de gameplay un peu gadgets liés à la réalité virtuelle, le jeu reste le même, avec une histoire qui ne bouge pas.

La sortie de ce portage VR de Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies est prévue pour le courant de l’année 2027. Et oui, la traduction française sera bien de la partie.