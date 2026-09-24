Control Resonant sort aujourd’hui et corrige l’un de ses plus gros défauts avec un premier patch

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Remedy joue gros avec Control Resonant, qui doit redresser les finances d’un studio affaibli depuis la sortie de FBC Firebreak. Pour mettre toutes les chances de son côté, l’équipe en charge du projet a décidé de ne pas perdre de temps en sortant un hotfix qui concerne l’un des défauts du jeu les plus évoqués par la presse depuis la fin de l’embargo.

Control Resonant // Source : Remedy Entertainment

Moins de sacs à PV en vue

Control Resonant est maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et si vous possédez le jeu, vous pouvez aussi télécharger un premier hotfix qui concerne essentiellement le système de combat. Remedy veut ici corriger ce qui a largement été pointé du doigt dans les tests du jeu, à savoir le fait que les ennemis ont parfois trop de points de vie, rendant les affrontements bien trop longs et pénibles sur la longueur (surtout au début de l’aventure).

Même si des options permettent de pallier cela, Remedy veut tout de même revoir l’équilibrage de base et va donc réduire les PV de certains ennemis et même ceux de quelques boss, tout en augmentant les dégâts de Dylan en fonction de sa progression, afin d’avoir un meilleur sentiment d’évolution. De plus, le coût pour réattribuer vos compétences a été réduit, vous laissant ainsi plus de marge dans vos expérimentations.

Ce n’est sans doute que le premier pas vers d’autres mises à jour à venir, mais il est bon de savoir que l’un des points les plus controversés du jeu disparaît dès le lancement de ce dernier.

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On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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