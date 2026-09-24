Control Resonant sort aujourd’hui et corrige l’un de ses plus gros défauts avec un premier patch

Moins de sacs à PV en vue

Control Resonant est maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et si vous possédez le jeu, vous pouvez aussi télécharger un premier hotfix qui concerne essentiellement le système de combat. Remedy veut ici corriger ce qui a largement été pointé du doigt dans les tests du jeu, à savoir le fait que les ennemis ont parfois trop de points de vie, rendant les affrontements bien trop longs et pénibles sur la longueur (surtout au début de l’aventure).

Même si des options permettent de pallier cela, Remedy veut tout de même revoir l’équilibrage de base et va donc réduire les PV de certains ennemis et même ceux de quelques boss, tout en augmentant les dégâts de Dylan en fonction de sa progression, afin d’avoir un meilleur sentiment d’évolution. De plus, le coût pour réattribuer vos compétences a été réduit, vous laissant ainsi plus de marge dans vos expérimentations.

Ce n’est sans doute que le premier pas vers d’autres mises à jour à venir, mais il est bon de savoir que l’un des points les plus controversés du jeu disparaît dès le lancement de ce dernier.