Où trouver les animaux en peluche des machines à pincer dans Marvel’s Wolverine ?

Durant le scénario principal de Marvel’s Wolverine, Jean et Logan remonteront la piste de Walter dans une salle d’arcade au Japon, au cours du chapitre « Jeu d’ombres ». Après avoir découvert une pièce secrète, vous devrez en ressortir pour vous remettre en route. Cette fois, le courant sera remis et des assassins de la Main vont vous prendre en embuscade.

Une fois que la menace est écartée, vous pourrez de nouveau bouger librement dans la salle d’arcade, et c’est maintenant que vous devez vous occuper du trophée. L’objectif est simple : trouver toutes les machines à pincer dans lesquelles il y a des peluches, et les détruire avec vos griffes. Il y a plus d’une dizaine de machins à casser, et le trophée 🏆 C’est de la triche tombera en brisant la vitre de la dernière.

Retrouvez dans notre guide complet de Marvel’s Wolverine d’autres astuces et soluces ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.