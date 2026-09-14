Comment obtenir le trophée Mes beaux choux ! de Marvel’s Wolverine ?

Débloquer le trophée 🏆 Mes beaux choux ! de Marvel’s Wolverine s’effectue lors du combat de boss de la partie 2 de Madripoor, dans le chapitre « Rétribution ». L’affrontement aura lieu sur une place de marché, dans la ville basse, et plein d’étals seront disposés un peu partout.

Ici, rien de plus simple, esquivez Dents-de-Sabre et emmenez-le avec vous près de ces étals pour les détruire. Vos coups ou ceux de Victor comptent tout autant. Vu qu’il est facile de passer à côté du trophée, pensez donc à bien faire le tour de la zone. Le trophée tombera évidemment au dernier étal brisé.

Retrouvez dans notre guide complet de Marvel’s Wolverine d’autres astuces et soluces ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.