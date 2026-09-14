Comment obtenir le trophée Cours d’astronomie de Marvel’s Wolverine ?

L’action demandée est possible au cours du chapitre « On se trompait », au Japon, de Marvel’s Wolverine. Après avoir grimpé sur la façade extérieur d’un immeuble avec un poulpe, à l’aide de Jean, vous finirez par la retrouver en vous hissant au sommet du mur. Ensuite, vous devrez passer à travers une trappe, ce qui vous mènera dans une salle avec un décor spatial, garnie d’assassins de la Main.

Pour obtenir le trophée 🏆 Cours d’astronomie, ne vous jetez pas dans le tas, et restez sur le balcon en progressant sur la gauche. Éliminez discrètement le membre de la Main présent sur le chemin, et allez au bout. Devant vous, une corde maintient la planète Saturne au niveau du plafond. Lorsque vous le sentez, donnez un coup de griffe sur la corde pour faire tomber la planète et ainsi tuer quelques assassins de la Main. Vous voilà en possession du trophée.

Retrouvez dans notre guide complet de Marvel’s Wolverine d’autres astuces et soluces ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.