Marvel’s Spider-Man 2 s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires

La saga se porte bien

En quelques jours de commercialisation, le titre d’Insomniac Games avait rapidement atteint le cap des 5 millions d’unités vendues. PlayStation a mis à jour ces chiffres et est aujourd’hui en mesure de dire que Marvel’s Spider-Man 2 s’est écoulé à 10 millions d’exemplaires, en arrêtant les comptes au début de ce mois de février. Une performance admirable même si elle est inférieure à celle réalisée par God of War Ragnarok sur un même laps de temps, qui avait atteint les 11 millions. Ce dernier profitait néanmoins d’une disponibilité sur PS4, ce qui n’est pas le cas des aventures de Peter et Miles.

Et puis, les deux Tisseurs n’ont pas de quoi se plaindre, puisque le premier épisode de la saga avait atteint les 13,2 millions de copies vendues en un peu moins d’un an. Tout porte donc à croire que cette suite peut faire mieux que cela.