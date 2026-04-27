Un premier logo et une date de sortie pour le nouveau film Resident Evil réalisé par Zach Cregger (Weapons)

Enfin de l’espoir pour la saga sur grand écran ?

Un premier logo pour ce film Resident Evil a été dévoilé aujourd’hui, et il ressemble… à un logo Resident Evil. Rien de très original là-dedans, mais l’annonce qu’il faudra ici retenir est la date de sortie de ce long-métrage. Vous pourrez donc le visionner en salles dès le 18 septembre 2026, du moins aux États-Unis. En France, ce sera peut-être le 16, ou le 23 septembre, étant donné que les films sortent chez nous le mercredi.

Zach Cregger's 'Resident Evil' logo revealed, releasing Sept 18th — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2026-04-27T16:04:30.176Z

La production est donc allée à vitesse grand V sur cette nouvelle adaptation, puisque le dernier film du réalisateur remonte à un an seulement. Pour rappel, ce nouveau long-métrage n’adaptera pas l’histoire d’un jeu en particulier, mais racontera une nouvelle histoire dans cet univers. Ne vous attendez donc pas forcément à voir Léon et compagnie débarquer ici, mais avec un tel réalisateur à la manette, on peut au moins penser que la partie horrifique de la licence sera un tant soit peu respectée.