Un premier logo et une date de sortie pour le nouveau film Resident Evil réalisé par Zach Cregger (Weapons)
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Rédigé par Jordan
Le dernier passage de la saga Resident Evil au cinéma s’est soldé par un échec, mais pas de quoi décourager les ayants droit. Pour s’assurer que le succès critique soit au moins au rendez-vous cette fois-ci, Constantin Film est allé chercher un réalisateur en vogue du côté du cinéma d’horreur avec Zach Cregger, à qui l’on doit le récent carton du film Weapons (Évanouis chez nous). Le projet s’est finalement monté en peu de temps, et il est déjà prêt à nous donner rendez-vous dans les salles obscures.
Enfin de l’espoir pour la saga sur grand écran ?
Un premier logo pour ce film Resident Evil a été dévoilé aujourd’hui, et il ressemble… à un logo Resident Evil. Rien de très original là-dedans, mais l’annonce qu’il faudra ici retenir est la date de sortie de ce long-métrage. Vous pourrez donc le visionner en salles dès le 18 septembre 2026, du moins aux États-Unis. En France, ce sera peut-être le 16, ou le 23 septembre, étant donné que les films sortent chez nous le mercredi.
Zach Cregger's 'Resident Evil' logo revealed, releasing Sept 18th
La production est donc allée à vitesse grand V sur cette nouvelle adaptation, puisque le dernier film du réalisateur remonte à un an seulement. Pour rappel, ce nouveau long-métrage n’adaptera pas l’histoire d’un jeu en particulier, mais racontera une nouvelle histoire dans cet univers. Ne vous attendez donc pas forcément à voir Léon et compagnie débarquer ici, mais avec un tel réalisateur à la manette, on peut au moins penser que la partie horrifique de la licence sera un tant soit peu respectée.
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