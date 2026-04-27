En un jour, les précommandes de la Neo Geo AES+ ont déjà atteint les résultats visés par Embracer sur un an
Publié le :
4 commentaires
Rédigé par Jordan
Lorsqu’une console rétro est de retour sur le marché, cela crée forcément un petit engouement tant la nostalgie fait vendre de nos jours. Mais la Neo Geo AES+ a fait bien plus que cela. Son annonce a fait grand bruit auprès d’un certain public, et les précommandes se sont envolées. À tel point que la machine est déjà un grand succès pour Embracer, qui se trouve être derrière la console.
24 heures pour réaliser le chiffre prévisionnel d’une année
C’est le PDG d’Embracer en personne qui est venu annoncer la nouvelle. Lars Wingefors a pris la parole sur LinkedIn pour souligner l’incroyable succès de la Neo Geo AES+, en déclarant que celle-ci avait enregistré tellement de précommandes en un jour que les objectifs à l’année qui ont été fixés pour la console sont d’ores et déjà dépassés :
« En repensant à l’accueil réservé à la Neo Geo AES+ la semaine dernière, il est difficile de ne pas s’arrêter un instant. L’accueil de la communauté rétro mondiale a été tout simplement extraordinaire. En seulement 24 heures, nous avons enregistré plus de précommandes payantes que notre volume annuel prévisionnel total pour la Neo Geo AES+. Depuis, les ventes se sont maintenues à un excellent niveau via nos propres canaux, les revendeurs en ligne et les boutiques spécialisées. Voir la console actuellement numéro 1 sur Amazon US dans la catégorie Jeux vidéo est à la fois un honneur et une source d’inspiration immense. L’équipe a mis à jour ses prévisions de production en vue du lancement le 12 novembre. »
La console n’est donc même pas encore sortie qu’elle est déjà un carton. On ignore encore de quels chiffres de vente il est question ici, mais pour qu’Embracer s’en félicite à ce point, il n’est pas impossible que cela se compte en centaines de milliers de machines. Maintenant que la Neo Geo AES+ a déjà trouvé son public, Wingefors déclare que des conversations ont lieu pour ajouter d’autres jeux après les 10 premiers qui sortiront avec la console.
Pour rappel, la Neo Geo AES+ conserve le design de la célèbre console tout en vous permettant de rejouer à vos vieilles cartouches, si vous avez la chance d’en posséder. Une console difficile à se procurer à l’époque de sa première sortie en raison d’un prix pas donné (surtout du côté des jeux), alors que cette version est un poil plus abordable. Comptez 199,99 € pour l’édition de base, et 299,99 € pour l’édition anniversaire, tandis que les jeux sont affichés à 79,99 € tout de même.
Cet article peut contenir des liens affiliés