Assassin’s Creed Hexe perd son réalisateur, Benoit Richer quitte Ubisoft pour monter son propre studio

Tout change à la tête de Hexe

Il faut croire qu’Assassin’s Creed Hexe a droit à de nombreux changements puisque ses têtes pensantes quittent le projet les unes après les autres. Après son directeur créatif, le jeu perd maintenant son réalisateur, Benoit Richer. Après avoir travaillé chez Ubisoft sur la série Far Cry et Rainbow Six, il avait fait un tour chez Warner Bros Games pour réaliser Batman Arkham Origins. On lui doit ensuite Assassin’s Creed Valhalla, jeu sur lequel il a aussi eu la place de réalisateur.

Le site Rock, Paper, Shotgun a remarqué que Richer ne travaillait désormais plus pour Ubisoft, et s’en était allé fonder son propre studio, Servo Games, aux côtés d’anciens autres membres d’Ubisoft comme Alex Droun ou Luc Tremblay.

Le changement de direction de la saga Assassin’s Creed commence donc véritablement à se ressentir avec ces départs, et Hexe nous montrera si c’est pour le meilleur ou non. En attendant, on ignore qui a repris la place de réalisateur sur le projet, mais tout cela nous fait dire que le jeu ne devrait pas sortir avant un moment.