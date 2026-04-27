Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 avril (Saros, Invincible VS, Neverness to Everness…)
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Rédigé par Jordan
On a peu l’habitude que le mois d’avril soit un mois particulièrement riche côté sorties jeux vidéo, mais cette nouvelle semaine vient bousculer nos habitudes. Durant les prochains jours, vous aurez largement de quoi vous occuper avec des tas de jeux différents, au point de ne plus savoir où donner de la tête. Voici les sorties jeux vidéo à venir.
Les sorties de la semaine
Cette nouvelle semaine sera marquée par la sortie du très attendu Saros, nouvelle exclusivité de la PS5 qui a conquis le cœur de la presse et le nôtre. On passera aussi une tête du côté de l’univers d’Invincible avec la sortie d’un jeu de combat très brutal à l’image de la série, tandis que celles et ceux qui préfèrent les gacha asiatiques pourront se tourner vers Neverness to Everness.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
27 avril
- Moomintroll: Winter’s Warmth (PC, Switch 2, Switch)
28 avril
- Diablo 4: Lord of Hatred (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)
- WILL: Follow The Light (PC, PS5, Xbox Series)
- Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
- Far Far West (PC, accès anticipé)
- FIFA Heroes (PC, iOS, Android)
- Ys Memoire: Revelations in Celceta (Switch)
- The Last Gas Station (PC)
29 avril
- NTE Neverness to Everness (PC, PS5, iOS, Android)
- MotoGP 26 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Industria 2 (PC)
- Possessor(s) (Switch 2)
30 avril
- Saros (PS5)
- Invincible VS (PC, PS5, Xbox Series)
- inKONBINI: One Store. Many Stories (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Adorable Adventures (PC, PS5, Xbox Series)
- Winx Club: The Magic Is Back (PC, PS5, Switch)
- Bus Bound (PC, Xbox Series)
1er mai
- Constance (PS5, Xbox Series)
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