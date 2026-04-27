Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 avril (Saros, Invincible VS, Neverness to Everness…)

Les sorties de la semaine

Cette nouvelle semaine sera marquée par la sortie du très attendu Saros, nouvelle exclusivité de la PS5 qui a conquis le cœur de la presse et le nôtre. On passera aussi une tête du côté de l’univers d’Invincible avec la sortie d’un jeu de combat très brutal à l’image de la série, tandis que celles et ceux qui préfèrent les gacha asiatiques pourront se tourner vers Neverness to Everness.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

27 avril

28 avril

29 avril

30 avril

1er mai