Sony ne sortira aucune licence majeure existante d’ici le 31 mars 2025 sur PlayStation

Un ralentissement des ventes en attendant des horizons plus radieux

Entre God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us et ses remasters, il y a eu plusieurs sagas qui ont bien lancé la PlayStation 5 dans ses premières années de commercialisation. Mais force est de constater que, malgré un State of Play tenu il y a quelques semaines, le planning pour 2024 est encore un peu maigre pour les jeux développés en interne, surtout pour la seconde moitié de l’année. Un ressenti qui va sans doute s’accentuer avec le récent communiqué du constructeur.

En effet, si l’on en croit les dernières déclarations de Sony dans les derniers résultats financiers de l’entreprise, la firme ne sortira aucune suite ou mise à jour pour les « franchises majeures existantes » avant mars 2025. Si l’on croit les mots du président de Sony Interactive Entertainment, cela ne concernerait que les exclusivités PlayStation. Les jeux Third Party ne sont donc pas concernés.

« En ce qui concerne les titres first-party, nous allons continuer de nous concentrer sur la création de productions de haute qualité et la production de jeux service. Mais bien que des projets majeurs soient actuellement en développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres majeurs de franchises existantes durant le prochain exercice fiscal comme God of War : Ragnarok et Marvel Spider-Man 2. »

Etant donné une période de vache maigre pour Sony en matière de software, la compagnie prévoit une baisse de régime concernant les ventes de PS5 à l’avenir. Elle avait fixé un objectif ambitieux de 25 millions de PS5 vendues pour l’année fiscale se terminant en mars 2024. Cependant, au cours du dernier trimestre, elle a vendu 8,2 millions de consoles, portant le total pour l’année à 16,4 millions pour le moment. La société a déclaré qu’elle s’attend désormais à manquer son objectif initial de 4 millions d’unités près (ce qui représente 21 millions de PS5 d’après leurs estimations).

« En partie en raison de l’entrée dans la seconde moitié du cycle de vie de la console, nous visons à optimiser les ventes avec un accent plus prononcé sur l’équilibre avec les profits. Nous nous attendons donc à une baisse progressive des ventes unitaires à partir du prochain exercice fiscal. »

Avec l’augmentation des coûts et de la durée de développement des jeux, face à un cycle de vie des consoles similaire à celui des générations précédentes, on pourrait y voir un signe d’échec, dû à une production réduite de jeux first party pour cette génération. Toutefois, PlayStation peut encore s’appuyer sur des exclusivités third party de poids, comme le très attendu Final Fantasy VII Rebirth. N’oublions pas non plus l’arrivée de nouvelles licences, telles que Concord. Néanmoins, il est probable que les critiques de la part des consommateurs commencent à se manifester dans les prochains mois. Cela dit, l’entreprise a encore de quoi ravir ses fans avec des titres prometteurs tels que le prochain Ghost of Tsushima, The Last of Us Part III, sans oublier le très spéculé remake/remaster de Bloodborne. Mais pour ça, il faudra attendre encore un moment.