Valve confirme qu’il travaille sur un Steam Deck 2, sans pouvoir en dire plus pour le moment

La suite logique pour Valve après la Steam Machine

L’existence d’un Steam Deck avait plus ou moins été confirmée à demi-mot par Valve au cours des derniers mois, mais la sortie du Steam Controller a permis à plusieurs médias d’interroger le constructeur sur le futur de son hardware. IGN a donc posé la question à Pierre-Loup Griffais (développeur de SteamOS) si cette machine existait réellement, et oui, le Steam Deck 2 est bien réel :

« Nous y travaillons d’arrache-pied. Et bien sûr, à chaque étape, si vous regardez nos projets hardware au fil des ans, vous pouvez tracer une ligne directe entre la manette Steam et la Steam Machine d’origine, le Steam Deck et tout ce que nous annonçons et commercialisons cette année. Nous pensons que le Steam Deck 2 suivra la même voie, et que la plupart de nos activités actuelles nous permettront d’acquérir de l’expérience et d’y parvenir. »

Comprenez par là que cette nouvelle console n’est pas la priorité actuelle de Valve, qui se concentre cette année sur la sortie de la Steam Machine et de ses accessoires. Autrement dit, le Steam Deck 2 n’est sans doute pas prévu avant un bout de temps, ce qui coïncide avec les autres déclarations de Griffais il y a peu, qui déclarait vouloir faire en sorte que cette machine possède de vraies avancées technologiques par rapport à la première.