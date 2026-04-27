Square Enix ouvre un site anniversaire pour fêter les 25 ans de Final Fantasy X

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On reste tellement focalisé sur le potentiel retour de Final Fantasy IX que l’on pourrait en oublier les autres anniversaires importants liés à certains épisodes majeurs de la saga Final Fantasy. Cette année par exemple, le dixième et meilleur épisode va souffler sa 25ᵉ bougie, et pour cela, Square Enix a prévu quelques événements afin de célébrer la chose.

Image anniversaire venant fêter les 25 ans de Final Fantasy X

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Jaquette de Final Fantasy X
Final Fantasy X
playstation 2

Date de sortie : 29/05/2002

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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