Square Enix ouvre un site anniversaire pour fêter les 25 ans de Final Fantasy X

Les festivités débutent

On ne s’attend pas à un énième remaster ou remake pour Final Fantasy X (ni même à un Final Fantasy X-3 tant rêvé), mais les fans des aventures de Tidus pourront tout de même célébrer cet anniversaire si spécial avec de nouveaux goodies à acheter. C’est ce que l’on déduit de l’ouverture du site anniversaire du jeu par Square Enix – qui a droit à un nouvel artwork –, où l’on peut voir qu’un nouveau vinyle sera bientôt mis en vente, au même titre que des petites peluches adorables et un nouvel artbook. Ces objets seront surtout vendus au Japon, mais on espère les voir débarquer chez des revendeurs occidentaux d’ici les prochains mois.

L’anniversaire du jeu aura lieu le 19 juillet prochain, mais mieux vaut être prudents sur ce qu’il faut attendre d’un tel événement. On l’a vu avec les festivités liées à Final Fantasy IX, ce genre d’anniversaire est surtout célébré pour vendre du merchandising ou annoncer des concerts spéciaux, plutôt que pour parler de nouveaux jeux. Au moins, c’est l’occasion de se rappeler que « To Zanarkand » hante notre esprit depuis 25 ans déjà.