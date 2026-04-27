Square Enix ouvre un site anniversaire pour fêter les 25 ans de Final Fantasy X
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Rédigé par Jordan
On reste tellement focalisé sur le potentiel retour de Final Fantasy IX que l’on pourrait en oublier les autres anniversaires importants liés à certains épisodes majeurs de la saga Final Fantasy. Cette année par exemple, le dixième
et meilleur épisode va souffler sa 25ᵉ bougie, et pour cela, Square Enix a prévu quelques événements afin de célébrer la chose.
Les festivités débutent
On ne s’attend pas à un énième remaster ou remake pour Final Fantasy X (ni même à un Final Fantasy X-3 tant rêvé), mais les fans des aventures de Tidus pourront tout de même célébrer cet anniversaire si spécial avec de nouveaux goodies à acheter. C’est ce que l’on déduit de l’ouverture du site anniversaire du jeu par Square Enix – qui a droit à un nouvel artwork –, où l’on peut voir qu’un nouveau vinyle sera bientôt mis en vente, au même titre que des petites peluches adorables et un nouvel artbook. Ces objets seront surtout vendus au Japon, mais on espère les voir débarquer chez des revendeurs occidentaux d’ici les prochains mois.
L’anniversaire du jeu aura lieu le 19 juillet prochain, mais mieux vaut être prudents sur ce qu’il faut attendre d’un tel événement. On l’a vu avec les festivités liées à Final Fantasy IX, ce genre d’anniversaire est surtout célébré pour vendre du merchandising ou annoncer des concerts spéciaux, plutôt que pour parler de nouveaux jeux. Au moins, c’est l’occasion de se rappeler que « To Zanarkand » hante notre esprit depuis 25 ans déjà.
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Date de sortie : 29/05/2002