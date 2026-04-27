La suite d’Alien Isolation refait parler d’elle avec un mystérieux teaser
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Rédigé par Jordan
Creative Assembly aura pris son temps avant de s’attaquer à la suite de l’un de ses jeux ayant obtenu un grand succès d’estime. Il aura fallu attendre le dixième anniversaire d’Alien Isolation pour avoir la confirmation qu’un deuxième jeu était en cours de développement, même si le studio n’a rien voulu préciser de plus à son sujet. Mais une mystérieuse vidéo liée à la licence vient d’apparaître et nous laisse entrevoir une annonce plus concrète dans les semaines à venir.
Vous n’êtes pas en sécurité
Un très court teaser vient d’être publié sur la chaîne YouTube d’Alien Isolation, dans lequel on voit peu de choses si ce n’est un décor sombre et un dispositif d’appel d’urgence. Cette vidéo nommée « False Sense of Security » (« fausse impression de sécurité ») est accompagnée d’une description tout aussi brève : « Un sentiment de sécurité qui n’est pas réel ».
Et c’est bien là tout ce que vous aurez à vous mettre sous la dent aujourd’hui, même si l’on comprend que cette suite d’Alien Isolation est sur le point de refaire parler d’elle avec de vraies images. C’est encore assez cryptique et ce teaser ne nous donne pas réellement d’informations précises sur ce qu’il faut attendre de ce deuxième épisode, mais après deux années sans nouvelles de ce projet, il est rassurant de voir qu’il se porte bien.
Avec le Summer Game Fest à l’horizon dans un peu plus d’un mois, on peut aussi en conclure que le jeu pourrait en montrer davantage d’ici quelques semaines seulement.
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Date de sortie : 07/10/2014