La suite d’Alien Isolation refait parler d’elle avec un mystérieux teaser

Vous n’êtes pas en sécurité

Un très court teaser vient d’être publié sur la chaîne YouTube d’Alien Isolation, dans lequel on voit peu de choses si ce n’est un décor sombre et un dispositif d’appel d’urgence. Cette vidéo nommée « False Sense of Security » (« fausse impression de sécurité ») est accompagnée d’une description tout aussi brève : « Un sentiment de sécurité qui n’est pas réel ».

Et c’est bien là tout ce que vous aurez à vous mettre sous la dent aujourd’hui, même si l’on comprend que cette suite d’Alien Isolation est sur le point de refaire parler d’elle avec de vraies images. C’est encore assez cryptique et ce teaser ne nous donne pas réellement d’informations précises sur ce qu’il faut attendre de ce deuxième épisode, mais après deux années sans nouvelles de ce projet, il est rassurant de voir qu’il se porte bien.

Avec le Summer Game Fest à l’horizon dans un peu plus d’un mois, on peut aussi en conclure que le jeu pourrait en montrer davantage d’ici quelques semaines seulement.