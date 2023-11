46,6 millions de PS5 ont été vendues, Marvel’s Spider-Man 2 dépasse les 5 millions d’exemplaires

La PS5 est en pleine forme

Les problèmes d’approvisionnement sont terminés, et cela se ressent bien dans les chiffres données par Sony. Pour ce dernier trimestre, l’entreprise indique avoir vendu pas moins de 4,9 millions de PS5 supplémentaires, soit une hausse de plus de 48 % par rapport à l’année précédente. Une hausse significative qui permet à d’avoir écoulé 8,2 millions de machines depuis le début de l’année fiscale (au 1er avril), pour arriver à un total de 46,6 millions de PS5 vendues dans le monde en un peu moins de trois ans.

Les regards étaient aussi tournés vers les performances de Marvel’s Spider-Man 2, qui avait vendu 2,5 millions d’unités en seulement 24 heures. Depuis, il a doublé ce chiffre puisqu’il affiche 5 millions de ventes en 11 jours de commercialisation. C’est certes moins que God of War Ragnarok en son temps qui avait atteint ce chiffre légèrement plus rapidement (en 5 jours), mais c’est un grand succès.

En revanche, cela ne suffit pas pour que le nombre de jeux first party vendus sur cette période soit meilleur que l’an passé (4,7 millions contre 6,6 millions), mais le nombre de jeux PS5 et PS4 (en prenant en compte les jeux d’éditeurs tiers) vendus durant ce trimestre sont en hausse par rapport à l’année passée (67,6 millions contre 62,5 millions. On remarquera que Sony ne donne plus les chiffres des PlayStation Plus ce qui n’aide pas à savoir si les abonnements sont en hausse ou non, mais on compte 107 millions d’utilisateurs PSN actifs, soit une augmentation de 4 millions depuis l’année dernière.