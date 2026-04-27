Baldur’s Gate 3 : Astarion aura droit à sa propre préquelle en roman dès cette année

Neil Newbon revient narrer les mésaventures du vampire

Avant de devenir notre charmant compagnon de voyage aux morales douteuses, Astarion a eu droit à une vie plutôt mouvementée, pour ne pas dire cruelle. L’intrigue de Baldur’s Gate 3 s’intéresse déjà au passé du vampire, mais un nouveau roman va permettre de mettre en lumière de nouveaux détails sur l’histoire de ce personnage si complexe.

La maison d’édition Del Rey Books annonce qu’une préquelle officielle de Baldur’s Gate 3 sera bientôt publiée, et s’intéressera uniquement à Astarion. Le livre sera écrit par T. Kingfisher (Ursula Vernon de son vrai nom) et sera aussi disponible en audiobook, avec une narration assurée par l’irremplaçable Neil Newbon, qui prêtait déjà sa voix au personnage dans le RPG. Bien entendu, vous ne pourrez en profiter que si vous êtes à l’aise avec l’anglais. Pour ce qui est du roman papier, aucune traduction française n’a encore été annoncée, mais on croise les doigts pour que cela arrive. Ce qui est possible, étant donné la popularité du jeu à travers le monde.

Le roman Astarion sera d’abord disponible en anglais le 29 septembre prochain.