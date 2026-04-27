Battlestar Galactica: Scattered Hopes nous demandera d’éliminer la menace Cylon dès le 11 mai

Luttez le plus longtemps possible contre les Cylons

Après un passage durant l’événement Games Made in France ce week-end, Battlestar Galactica: Scattered Hopes nous donne davantage de nouvelles et même une date de sortie à la clé. Une nouvelle bande-annonce du jeu tactique narratif a été publiée et nous montre à quel point la menace Cylon est dangereuse. Pour y faire face, il faudra faire évoluer nos troupes de la bonne manière, en prenant des choix stratégiques déterminants pour notre survie.

Lorsqu’ils vous auront dans le viseur, vous devrez ainsi tout faire pour tenir bon le plus longtemps avant de pouvoir vous enfuir. Cela passera donc par le déploiement des bons vaisseaux, tout en veillant à être offensif quand il le faut, et à ne pas jouer les têtes brûlées quand la prudence est de mise. Au fil de vos échecs, vous débloquerez de nouveaux escadrons et vous pourrez ainsi tenter de nouvelles approches.

Un beau programme pour les fans de la licence, qui peuvent se réjouir à l’idée de jouer à ce titre d’ici quelques jours seulement. Dotemu et Alt Shift annoncent en effet que Battlestar Galactica: Scattered Hopes sera disponible dès le 11 mai sur PC via Steam et GOG.