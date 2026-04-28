Digital Bros (505 Games) acquiert les droits de la licence Wuchang: Fallen Feathers en échange de 4 millions d’euros

La série est sauvée

Si Digital Bros s’intéresse aujourd’hui à Wuchang: Fallen Feathers, c’est parce que sa société 505 Games était l’éditeur du jeu de Leenzee. Pas découragée par les chiffres insuffisants réalisés par le premier épisode de cette nouvelle série, la maison-mère du groupe a donc décidé de racheter la licence. Une acquisition à hauteur de 4 millions d’euros pour les droits de Wuchang: Fallen Feathers.

Digital Bros met ici en avant le très bon lancement réalisé par le jeu, notamment sur Steam où il a pu rassembler dès le départ plus de 130 000 personnes en simultané :

« Le jeu a rencontré un franc succès commercial, atteignant la première place du classement des meilleures ventes mondiales de Steam avant même sa sortie et attirant plus de 130 000 utilisateurs simultanés sur Steam le jour de son lancement. Au 31 mars 2026, Wuchang : Fallen Feathers s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires, générant plus de 30 millions d’euros de recettes (après impôts et commissions), confirmant ainsi la qualité du produit et son potentiel à long terme. La collaboration avec Leenzee s’est avérée positive et constructive jusqu’à présent, sans aucun différend financier entre les deux parties. »

Ce qui est dépeint ici tranche avec la vision que semble avoir Leenzee de la réception du jeu, mais au moins, la licence est sauvée. Reste maintenant à savoir à quel studio elle sera confiée.