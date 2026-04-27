PowerWash Simulator 2 s’en va vers une lointaine galaxie avec son DLC Star Wars

Nettoyer, tu devras

La série PowerWash Simulator continue d’enchaîner les crossovers les plus étonnants possibles. Alors que le premier jeu nous avait emmenés du côté du manoir Croft ainsi que de la ville de Midgar (Final Fantasy VII), PowerWash Simulator 2 prend quant à lui la direction d’une galaxie très, très lointaine grâce à son DLC centré sur Star Wars.

Dans ce nouveau DLC, vous incarnerez ici P0-W2, un droïde chargé de nettoyer les entrepôts de l’Empire, avant d’aller faire un tour du côté de l’Alliance rebelle. Le jeu reste donc dans la temporalité de la première trilogie de films, et par conséquent, les lieux qui seront représentés seront familiers. Entre des décors sur Tatooine qui sont recouverts de sable et ceux sur Hoth qui sont complètement enneigés, il faudra se retrousser les tuyaux pour tout nettoyer comme il se doit. Vous pourrez donc faire appel à un ami droïde pour jouer à deux et vous débarrasser plus vite de la crasse.

Pas encore de date précise pour ce DLC, mais il devrait sortir dans le courant de l’été. PowerWash Simulator 2 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.