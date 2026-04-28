La manette Steam Controller sortira début mai à 99 €, voici tous les détails

Quand sortira le Steam Controller ?

Au lieu de sortir cette manette Steam Controller en même temps que sa Steam Machine, Valve a donc décidé de nous présenter sa manette en premier lieu, qui est moins impactée par l’état du marché en ce moment. Pas besoin d’attendre la console/PC hybride donc, le Steam Controller sera donc disponible dès le 10 mai prochain. Les précommandes débuteront quant à elles dès le 4 mai sur Steam.

On connaît également son prix, puisque cette manette sera vendue au prix de 99 €. Soit un tarif assez premium en comparaison avec une DualSense ou une manette Xbox, mais elle reste plus abordable qu’une manette pro. En vous procurant ce Steam Controller, vous aurez accès au Steam Controller Puck, qui est à la fois une station de recharge USB et un moyen de connecter votre manette à votre PC ou à n’importe quel appareil où vous pouvez retrouver vos jeux Steam.

Cette manette dispose aussi de joysticks magnétiques nouvelle génération qui utilisent la technologie TMR, pour améliorer la réactivité. Des vibrations HD sont aussi au programme, ainsi que le gyroscope et deux pavés tactiles, ainsi que quatre boutons à personnaliser sur les poignées.

Les caractéristiques du Steam Controller

Voici les caractéristiques techniques complètes du Steam Controller :