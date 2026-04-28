La manette Steam Controller sortira début mai à 99 €, voici tous les détails
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Rédigé par Jordan
La crise du marché de la RAM a bousculé les plans de Valve. Ce dernier espérait pouvoir lancer sa Steam Machine dès ce début d’année avant de voir ce programme être complètement chamboulé. Alors au lieu de sortir tous ses nouveaux accessoires d’un seul coup, Valve opte pour des sorties au compte-goutte, en mettant d’abord en avant sa manette Steam Controller qui arrive dans quelques jours seulement.
Quand sortira le Steam Controller ?
Au lieu de sortir cette manette Steam Controller en même temps que sa Steam Machine, Valve a donc décidé de nous présenter sa manette en premier lieu, qui est moins impactée par l’état du marché en ce moment. Pas besoin d’attendre la console/PC hybride donc, le Steam Controller sera donc disponible dès le 10 mai prochain. Les précommandes débuteront quant à elles dès le 4 mai sur Steam.
On connaît également son prix, puisque cette manette sera vendue au prix de 99 €. Soit un tarif assez premium en comparaison avec une DualSense ou une manette Xbox, mais elle reste plus abordable qu’une manette pro. En vous procurant ce Steam Controller, vous aurez accès au Steam Controller Puck, qui est à la fois une station de recharge USB et un moyen de connecter votre manette à votre PC ou à n’importe quel appareil où vous pouvez retrouver vos jeux Steam.
Cette manette dispose aussi de joysticks magnétiques nouvelle génération qui utilisent la technologie TMR, pour améliorer la réactivité. Des vibrations HD sont aussi au programme, ainsi que le gyroscope et deux pavés tactiles, ainsi que quatre boutons à personnaliser sur les poignées.
Les caractéristiques du Steam Controller
Voici les caractéristiques techniques complètes du Steam Controller :
- Commandes manettes
- Boutons A B X Y
- Croix directionnelle
- Gâchettes analogiques gauche et droite
- Gâchettes hautes gauche et droite
- Boutons Affichage et Menu
- Boutons Steam et Accès rapide
- 4 boutons poignées affectables
- Joysticks
- 2 joysticks magnétiques (TMR) de grande taille avec retour tactile capacitif
- Retour haptique
- 4 moteurs haptiques
- 2 moteurs haptiques avec actionneur de résonance linéaire (LRA) dans chaque pavé tactile pour un retour tactile haute définition.
- 2 moteurs haptiques avec actionneurs résonants linéaires (LRA) haute puissance dans les poignées pour une réponse en jeu haute définition (vibrations comprises)
- 4 moteurs haptiques
- Pavés tactiles
- 2 pavés tactiles carrés de 34,5 mm à retour haptique
- Sensibilité à la pression pour configurer la force appliquée aux clics
- Gyroscope
- IMU à 6 axes
- Grip Sense
- 2 zones capacitives à l’arrière des poignées du Steam Controller
- Steam Controller Puck
- Connexion sans fil 2,4 GHz
- Latence de bout en bout d’environ 8 ms, taux d’interrogation de 4 ms (mesuré à 5 mètres de distance)
- Jusqu’à 4 Steam Controllers par Puck
- Connexion du Steam Controller Puck au PC via USB-C
- Bluetooth
- Bluetooth 4.2 minimum, 5.0 ou supérieur recommandé
- USB
- Connexion par câble via USB-C
- Chargement
- Interface de recharge du Steam Controller Puck
- Connecteur USB-C
- Batterie
- Batterie Li-ion de 8,39 Wh
- Plus de 35 heures de jeu
- La durée de vie de la batterie pour les sessions de jeu avec le suivi Steam Frame est réduite
- Dimensions
- Steam Controller : 111 mm × 159 mm × 57 mm
- Steam Controller Puck : 50 mm × 28 mm × 9 mm
- Poids
- Steam Controller : 292 grammes
- Steam Controller Puck : 16 grammes
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