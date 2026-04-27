ARC Raiders nous emmène presque en vacances avec sa nouvelle map, qui sera disponible dès le 28 avril

Un paradis déchu au programme

Nommée « Riven Tides », cette mise à jour aura donc surtout pour but d’introduire une toute nouvelle map pour ARC Raiders. Vous partirez ici à l’ouest de la Région de la rouille pour trouver l’hôtel Panorama Azzurro ainsi qu’une station balnéaire (ainsi qu’un port rempli de conteneurs). De quoi donner un parfum de vacances à vos sorties à la surface, même si les dangers seront les mêmes. Enfin, presque, puisque l’on y croisera ici un nouvel ennemi avec l’ARC Turbine, qui possède une grande défense et qui contre-attaquera de manière très violente si vous approchez de trop près.

L’update introduira également d’autres nouveautés comme de la recherche de trésors enfouis sous du sable, ainsi que des nouveaux objets qui vous aideront à mieux vous déplacer de manière verticale. L’événement « Last Resort » sera quant à lui disponible dès le 25 mai prochain et vous demandera de traquer des modèles réduits de bateaux sur les maps pour obtenir de nouvelles récompenses. Des éléments cosmétiques seront aussi ajoutés à la boutique, avec dès le premier jour, les sets Solare et Rachetta. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Cette mise à jour « Riven Tides » sera disponible dès demain, le 28 avril, sur PC, PS5 et Xbox Series. Notez également que la version PS5 Pro sera améliorée avec cette update grâce à l’ajout de la nouvelle version du PSSR.