La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer vient de fuiter, rendez-vous en octobre pour le top départ
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Rédigé par Jordan
Parmi les jeux Star Wars en préparation, Star Wars: Galactic Racer est l’un de ceux qui font le plus appel à la nostalgie en nous faisant miroiter des courses de bolides très intenses. Si vous attendez de pouvoir prendre votre pod en mains, il va falloir faire preuve d’un peu plus de patience puisque la sortie du jeu est visiblement prévue pour la fin de cette année.
Faux départ pour cette annonce
L’annonce n’est pas encore officielle, mais c’est tout comme. De nouvelles images promotionnelles de Star Wars: Galactic Racer sont apparues par mégarde ce week-end avant d’être retirées, et si elles nous intéressent, c’est parce qu’elles mettent en avant les différentes éditions du jeu que vous pourrez acheter. Et en prime, cela s’accompagne d’une note sur la date de sortie. Si l’on en croit ces images, Star Wars: Galactic Racer serait donc prévu pour le 6 octobre prochain.
STAR WARS: Galactic Racer will release on Oct 6, 2026 according to Steam. Deluxe Edition contents revealed (Steelbook included with physical purchase) store.steampowered.com/app/4078430/…
On remarque aussi qu’une édition avec un steelbook sera disponible à l’achat et comprendra de nombreux éléments cosmétiques pour vos bolides, avec certaines couleurs qui seront dépendantes de la plateforme où vous achèterez le jeu, tandis qu’une autre peinture serait offerte en cas de précommande. Ce n’est donc maintenant qu’une question de temps (peut-être dans les prochains jours) avant que les précommandes soient officiellement lancées, et que cette date de sortie soit confirmée.
Star Wars: Galactic Racer sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Date de sortie : N/C