Marvel’s Guardians of the Galaxy pourrait bien faire son retour sur Nintendo Switch 2

Un portage Nintendo sans cloud ?

Il y a environ 0,1% de chance qu’une suite de Marvel’s Guardians of the Galaxy nous arrive un jour, mais la sortie d’un nouveau portage est bien plus probable. C’est du moins ce que l’on déduit avec le listing d’une version Switch 2 du jeu chez l’organisme de classification taïwanais, repéré par Gematsu. Eidos Montréal n’est pas encore en mesure de confirmer publiquement la chose, mais on sait d’expérience qu’un listing de la sorte n’est jamais innocent et qu’il indique bel et bien que des choses se trament.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est déjà disponible sur la première Switch, mais il s’agit d’une version Cloud, qui n’est donc pas jouable sans connexion internet. La Switch 2 a maintenant les armes pour faire tourner correctement le jeu, c’est pourquoi un tel portage aurait du sens. On reste malgré tout surpris de voir le studio sortir maintenant un portage de ce jeu, mais c’est peut-être là le moyen le moins risqué pour renflouer un peu les caisses.

Pour en savoir un peu plus sur Marvel’s Guardians of the Galaxy, n’hésitez pas à lire notre test.