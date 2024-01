Le sympathique Marvel’s Guardians of the Galaxy est gratuit sur l’Epic Games Store et c’est à ne pas manquer

Le jeu à ne pas manquer sur l’Epic Games Store

Sorti en 2021, Marvel’s Guardians of the Galaxy a d’abord généré beaucoup de craintes, la faute à un Marvel’s Avengers édité lui aussi par Square Enix, et qui n’avait pas laissé de très bons souvenirs. Heureusement, la troupe de Star-Lord a eu droit à un bien meilleur jeu, certes pas dénué de défauts, mais qui possédait un certain charme et qui offrait une aventure réjouissante. Le titre n’a pas rencontré le succès escompté, mais il bénéficie d’une bonne réputation et se hisse facilement dans le haut du panier des productions Marvel de ces dernières années.

C’est pourquoi il ne faut surtout pas passer à côté de l’occasion de le récupérer gratuitement. Jusqu’au 11 janvier prochain à 17 heures, vous pouvez obtenir gratuitement ce Marvel’s Guardians of the Galaxy en vous rendant sur l’Epic Games Store.

Epic Games va maintenant reprendre son rythme traditionnel concernant les jeux offerts sur sa boutique, et la semaine prochaine, c’est Sail Forth qui sera proposé gratuitement.