BioWare : Mary DeMarle, scénariste sur Deus Ex et Marvel's Guardians of the Galaxy, rejoint le studio

Le studio BioWare a du faire face au départ de nombreux talents aux cours des dernières années, surtout depuis la débande autour d’Anthem, qui a précédé un exode de plusieurs grands noms de la société. Mais maintenant que ce mauvais épisode est passé, le studio se focalise à nouveau sur ses deux licences phares, Mass Effect et Dragon Age, et pour bien préparer le retour de ces deux séries, il s’entoure d’une recrue de choix en provenance du studio Eidos Montreal.

Une bonne recrue pour BioWare

VGC nous apprend que Mary DeMarle a mis à jour son profil LinkedIn pour indiquer qu’elle allait maintenant travailler chez BioWare en tant que directrice narratif, après avoir longtemps travaillé au sein d’Eidos Montreal (presque 15 ans).

BioWare met donc la main sur un sacré talent ici, puisqu’on connaît DeMarle pour son travail sur les récents Deus Ex, comme Deus Ex: Human Revolution, mais aussi sur le plus récent Marvel’s Guardians Of The Galaxy, dont l’écriture était l’un des (ou le) meilleurs atouts du jeu. Après avoir passé 15 ans chez Eidos, c’est donc un nouveau challenge qui s’offre à DeMarle, même si on ignore encore sur quelle projet elle a été affectée pour le moment.

On ne sait donc pas si l’on pourra voir sa plume dans le prochain Dragon Age Dreadwolf, ou s’il faudra attendre Mass Effect 4, mais les fans du studio peuvent déjà se rassurer de voir un tel talent venir grossir les rangs.