Marvel’s Guardians of the Galaxy : Microsoft aurait payé entre 5 et 10 millions de dollars pour avoir le jeu sur le Game Pass

Square Enix l’a avoué : Marvel’s Guardians of the Galaxy n’a pas rencontré le succès escompté par l’éditeur, et ce malgré des critiques favorables. Face à ce mauvais départ, que Square Enix espère pouvoir rattraper sur la longueur, le titre a bénéficié de promotions peu de temps après son lancement, et est même arrivé dans le Xbox Game Pass quelques mois seulement après sa sortie. Et selon un analyte, cette adhésion au programme de Microsoft a couté une belle somme au constructeur.

Une opération rentable ?

Keep in mind that MSFT paid about US$5-$10m for Guardians of the Galaxy to be on Games Pass… that is like $2 per game when retail is $29. Ok that is all profit but not too many publishers will be doing that given the low economics from Game Pass. — David Gibson (@gibbogame) March 26, 2022

David Gibson, analyste chez MST Financial, relayé par VGC, a récemment affirmé sur Twitter que pour obtenir le jeu dans son Xbox Game Pass, Microsoft aurait déboursé une somme comprise entre 5 à 10 millions de dollars. Une donnée qui n’a pas été confirmée par Square Enix ni par l’éditeur, mais qu’il estime après avoir été en contact familières avec le dossier au sein de l’éditeur.

Si cette somme semble être colossale au premier abord, elle est relativement faible pour un jeu de cette taille. Si l’on fait un calcul rapide, en se basant sur la somme de 30 euros pour le jeu (puisque lors de son arrivée dans le Game Pass, c’était bien le prix du jeu), on estime à la louche que cela représenterait l’équivalent d’entre 170 000 et 330 000 ventes pour Square Enix (c’est évidemment sans compter les parts de chaque revendeurs, constructeurs, etc, donc le chiffre réel doit être plus élevé). L’opération a donc de quoi être rentable en fin de carrière, mais était-ce vraiment le cas pour Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Il y aurait encore beaucoup de questions à se poser, mais l’approche de la fin d’année fiscale a peut-être joué dans la balance et il était sans doute plus sage d’opter pour cet option chez l’éditeur. Il faudra aussi voir si grâce à cette opération, le bouche à oreille fonctionnera mieux (ce qui est souvent le cas avec le Game Pass), et parviendra donc à rentabiliser encore plus cette stratégie.

