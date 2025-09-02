Marvel Rivals : Le hero-shooter pourrait aussi sortir sur PlayStation 4

Un pas vers l’ancienne génération

En marge de la saison 4 de Marvel Rivals qui arrivera d’ici quelques jours, PlayStation Game Size a trouvé des données concernant une version PS4 du jeu, qui n’était jusqu’ici pas annoncée officiellement. S’il y avait bien des rumeurs, NetEase n’a jamais confirmé la chose. Mais la fiabilité de PlayStation Game Size laisse bien à penser qu’une telle version serait en cours de développement.

Après tout, Marvel Rivals n’est pas un titre particulièrement gourmand en ressources, et une version PS4 semble être dans l’ordre de l’imaginable. Cela permettrait à NetEase de toucher une base encore plus grande, quand bien même la PS5 dispose d’un parc installé suffisant. On en saura peut-être plus sur cette fameuse version lorsque la saison 4 du jeu sera à nos portes.

Marvel Rivals est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu.