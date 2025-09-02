Marvel Rivals : Le hero-shooter pourrait aussi sortir sur PlayStation 4
À l’ère où de plus en plus de jeux service mettent fin à leurs activités sur la génération précédente, à l’image de Genshin Impact et PUBG, Marvel Rivals pourrait bien faire le chemin inverse. Le hero-shooter made in NetEase connaît un sacré succès depuis son lancement, rendant une version PS4 presque caduque tant la communauté du jeu est assez large comme cela. Et pourtant, des traces d’une telle version ont été trouvées par le compte PlayStation Game Size, qui analyse les mises à jour du PlayStation Network.
Un pas vers l’ancienne génération
En marge de la saison 4 de Marvel Rivals qui arrivera d’ici quelques jours, PlayStation Game Size a trouvé des données concernant une version PS4 du jeu, qui n’était jusqu’ici pas annoncée officiellement. S’il y avait bien des rumeurs, NetEase n’a jamais confirmé la chose. Mais la fiabilité de PlayStation Game Size laisse bien à penser qu’une telle version serait en cours de développement.
Après tout, Marvel Rivals n’est pas un titre particulièrement gourmand en ressources, et une version PS4 semble être dans l’ordre de l’imaginable. Cela permettrait à NetEase de toucher une base encore plus grande, quand bien même la PS5 dispose d’un parc installé suffisant. On en saura peut-être plus sur cette fameuse version lorsque la saison 4 du jeu sera à nos portes.
Marvel Rivals est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu.
