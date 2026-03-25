Marvel Rivals devrait bien arriver sur Nintendo Switch 2 d’ici quelques temps

La version mobile est en tout cas écartée

Puisque NetEase est partant pour amener Marvel Rivals sur la précédente génération de consoles, il n’y a pas de raison de se priver d’un portage Switch 2. IGN est donc allé poser la question au producteur Danny Koo de Marvel Games afin de savoir si un tel portage était dans les tuyaux. Si NetEase n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet, le producteur répond sans détour qu’une version Switch 2 de Marvel Rivals est bien en développement : « Nous travaillons dessus, mais lorsque nous serons prêts à en dire plus, vous le saurez ».

Reste donc maintenant à savoir quand ce portage sera annoncé. On pourra parier sur le prochain Nintendo Direct, mais on ignore quand celui-ci sera diffusé, même s’il y a des chances que cela arrive avant l’été. Durant la même interview, il a été demandé si une version mobile était elle aussi prévue, ce à quoi le producteur répond par la négative. Ou du moins, si cela devait arriver, ce serait un tout nouveau jeu dédié à ces plateformes.

Marvel Rivals est aujourd’hui disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Le free-to-play vient d’entamer sa septième saison.