Genshin Impact fermera définitivement ses portes le 8 avril 2026 sur PlayStation 4 et sera retiré du Store en septembre

Suikoden Star Leap présente son système de combat et intégrera une localisation française, l’animé Suikoden arrive en 2026

