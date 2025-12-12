Marvel Rivals : le déjanté Deadpool débarquera dès le 16 janvier lors de la Saison 6 du Hero-Shooter

La Nuit au Musée

Le héros a été révélé par le biais d’une bande-annonce animée de haute volée à l’humour… décapant comme le héros que l’on ne vous présente plus et qui brise une nouvelle fois le quatrième mur. Il se bat ici sans relâche contre un T-REX mais également une sorte de Captain America loup-garou sans faillir jusqu’à ce qu’une balle dans la tête vienne terminer son combat. On vous laisse découvrir la vidéo en question ci-dessous.

On ne connait pas encore les détails des attaques et autres possibilités qu’offrira Deadpool dans Marvel Rivals, mais avant de penser à la saison 6 le mois prochain, les développeurs rappellent que la saison 5.5 débarquera elle dès ce 12 décembre avec l’arrivée de Rogue suite à celle de Gambit au début de la saison (vous pouvez découvrir la Roadmap de cette mi-saison ci-dessous). Marvel Rivals est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu.