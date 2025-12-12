Marvel Rivals : le déjanté Deadpool débarquera dès le 16 janvier lors de la Saison 6 du Hero-Shooter
On vous parlait récemment des deux nouveaux personnages qui intégreraient le roster désormais très solide de Marvel Rivals, à savoir Rogue et Gambit, mais les Game Awards de ce 12 décembre ont permis à NetEase de lever le voile sur les premiers éléments de la saison 6 à venir dès le 16 janvier prochain, avec le personnage en combinaison rouge le plus délirant de la galaxie Marvel, à savoir Deadpool, quelques jours seulement après le premier anniversaire du jeu.
La Nuit au Musée
Le héros a été révélé par le biais d’une bande-annonce animée de haute volée à l’humour… décapant comme le héros que l’on ne vous présente plus et qui brise une nouvelle fois le quatrième mur. Il se bat ici sans relâche contre un T-REX mais également une sorte de Captain America loup-garou sans faillir jusqu’à ce qu’une balle dans la tête vienne terminer son combat. On vous laisse découvrir la vidéo en question ci-dessous.
On ne connait pas encore les détails des attaques et autres possibilités qu’offrira Deadpool dans Marvel Rivals, mais avant de penser à la saison 6 le mois prochain, les développeurs rappellent que la saison 5.5 débarquera elle dès ce 12 décembre avec l’arrivée de Rogue suite à celle de Gambit au début de la saison (vous pouvez découvrir la Roadmap de cette mi-saison ci-dessous). Marvel Rivals est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu.
🗺️ The Roadmap for Season 5.5 is ready – come take a peek!
New hero, new map, fun events, and fantastic costumes are coming your way. Get ready to explore the new season!
🛠️ Maintenance will begin on Dec 12 at 9 AM UTC and is expected to take approximately 2 hours.
*Please note… pic.twitter.com/Dmvul9Kv5q
— Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 10, 2025
