PUBG met de côté ses versions PS4 et Xbox One, qui ne seront plus prises en charge dès le mois de novembre

L’ancienne génération voit ses jeux service disparaitre un à un

Voir les studios et éditeurs abandonner progressivement la génération passée ne surprendra personne, mais celles et ceux qui jouaient encore à PUBG sur PS4 et Xbox One risquent tout de même de se sentir délaissés suite à l’annonce du jour. Sur le site officiel du jeu, on apprend que PUBG ne sera plus mis à jour sur ces plateformes, et seules les versions PS5 et Xbox Series seront prises en charge à l’avenir (en plus du PC, évidemment).

La fin de cette aventure est aujourd’hui prévue pour le 13 novembre prochain. Une décision justifiée par le fait que les versions précédentes n’arrivent plus vraiment à suivre le rythme, et que l’évolution du jeu sur PS5 et Xbox Series sera facilitée si les anciennes consoles ne tirent pas les mises à jour vers le bas :

« À partir du 13 novembre, PUBG Console ne sera pris en charge que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ce changement constitue une étape nécessaire pour aligner PUBG Console avec les plateformes de génération actuelle. De nombreux joueurs sur consoles ont vu leur gameplay entravé par des crashs constants dus à la mémoire limitée du matériel. Ainsi, nous pensons que cette transition réduira considérablement ces problèmes. Pour fournir un environnement de gameplay plus stable sur consoles et garantir une expérience homogène plus fluide avec les futures mises à jour, nous avons décidé de faire la transition vers les consoles de génération actuelle. Dans le cadre de cette transition, nous mettrons fin à la prise en charge de PUBG Console pour PlayStation 4 et Xbox One. »

Dès le 13 novembre, les versions PS4 et Xbox One de PUBG ne pourront plus être téléchargées. Les versions PS5 et Xbox Series prendront mieux le relais avec un rendu plus optimisé qu’auparavant et un framerate capé à 60 images par secondes, sauf si vous choisissez une résolution de 1440p sur Xbox Series S (vous passerez alors en 30 images par secondes). Tous les changements à venir sont décrits sur le site officiel du jeu.