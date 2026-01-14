Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles

La popularité du personnage de Deadpool est telle que l’absence de Wade Wilson au sein du casting de base de Marvel Rivals avait de quoi interroger. NetEase prenait finalement juste le temps de bien concevoir le mercenaire pour son hero-shooter, et puisque le personnage est très apprécié, mais aussi très unique, pas question qu’il soit placé au même niveau que les autres, ne serait-ce que pour son côté très méta qui brise le quatrième mur.

Jaquette de Marvel Rivals
Marvel Rivals
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 06/12/2024

