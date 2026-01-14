Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles

Pas question de l’enfermer dans une case

Beaucoup de personnes au sein de la communauté de Marvel Rivals se demandaient quel rôle allait remplir Deadpool dans le jeu. La réponse nous est aujourd’hui donnée en vidéo, et elle est pour le moins surprenante. Deadpool sera en effet le personnage le plus polyvalent du jeu, dans la mesure où il peut être joué dans les trois classes offertes par Marvel Rivals. C’est-à-dire que ce sera à vous de choisir si Wade Wilson se la joue Avant-Garde, Duelliste, ou plutôt Stratège.

On voit comment son move-set évolue selon le rôle choisi dans cette nouvelle vidéo de gameplay. Vous pourrez donc faire de lui ce que vous voulez, selon les besoins de votre équipe ou vos envies.

Deadpool sera intégré au jeu dès cette semaine, avec la sortie de la saison 6 de Marvel Rivals le 16 janvier sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Comme pour chaque saison, des tas de costumes pourront être débloqués via le Season Pass, et ils nous sont montrés en vidéo.